Josip Ivančić oduševio hrvatske iseljenike u Aachenu: Zatim se pomolio u najstarijoj katedrali

Pjevač Josip Ivančić održao je koncert u Njemačkoj, a sada je otkrio i što mu se posebno sviđalo.

- Prvi sam put došao u Aachen i prvi sam se put ondje družio se s našim iseljenicima. Uvijek mi je srce puno nakon svakog koncerta u Hrvatskoj i inozemstvu, ali ta večer bila je doista posebna, ostavili su me bez teksta - govori pjevač Josip Ivančić koji je u gradu u njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija ispunio još jednu europsku koncertnu dvoranu u nizu.

Više od 500 posjetitelja iz cijele pokrajine slilo se na njegov koncert koji je trajao dulje od dva sata. No, i to je bilo premalo za publiku koja je na nogama s njim uglas pjevala svaku pjesmu - od njegovog najvećeg hita 'Na kamenu rođen' do najljepših pjesama iz svih regija Hrvatske. No pravo iznenađenje Ivančić je doživio tek nakon bisa, kad je ušao u garderobu.

Ondje ga je dočekao poseban znak pažnje hrvatske zajednice u Njemačkoj - darovali su mu tortu s notama i porukom 'Josip, naš miljenik'. Doista, miljenik hrvatskih iseljenika još je jednom potvrdio da pjesma i emocija koju prenosi na svakoj svojoj svirci dopire do srca njegove publike i da je ispravno postupio što se vratio glazbi koja toliko ispunjava njega, ali i brojne obožavatelje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji, u kojima žive tisuće Hrvata.

Budući da nije stigao prije koncerta razgledati grad i njegove brojne znamenitosti, iskoristio je sljedeće jutro da istraži to kulturno i turističko središte.

Posebno ga se dojmila čuvena Aachenska katedrala gdje je Josip zapalio svijeću da zahvali za sve dobro što mu se događa u životu, a potom se uputio natrag prema Splitu obitelji i svojim obavezama.

Pjevač je najavio i kako ponovno ulazi u studio kako bih snimio nove pjesme.

