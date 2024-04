Josip iz 'Braka na prvu' otkrio: 'Prije 13 godina mi je preminuo brat, tada sam se i razveo...'

Kandidati su prošloj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' morali sa svojim partnerom/icom podijeliti neki trenutak iz svog života koji ih je zauvijek promijenio. Josip je otkrio Karmen da je izgubio brata.

- Smrt moga jedinoga brata je promijenila moj život iz temelja. Umro je u najboljim godinama života, ostavio je troje divne djece. Tu sam shvatio kako je život šaka suza, vrića smija. Sve je prolazno i ništa nije vrijedno nerviranja. Od njegove smrti živim punim plućima, cijenim i poštujem život. To je ta prekretnica u životu kada sam shvatio što je život. Ja sam čist i direktan. Tko me takvoga prihvaća, prihvaća me. Tko ne, to me ne zanima - rekao je.

Karmen ga je pozorno slušala.

Foto: RTL

- Vjerujem da mu je to bilo teško podijeliti i to je bila baš tragična situacija i dok je čitao osjećala sam suosjećanje. S druge strane, dobila sam objašnjenje zbog čega drži taj gard - rekla je.

Josip je otkrio kako zbog toga nikada nije zaplakao.

- Pogodilo me jest, bio je mlad, veći i jači od mene. Bio mi je jedna vrsta idola. Bili smo totalno različiti. On je bio mirniji, opušteniji. To se dogodilo prije 13 godina. U toj sam se godini i rastavio i izgubio brata. To su bili brutalni udarci, a iz toga sam izašao još jači - zaključio je.