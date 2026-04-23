Josip oduševio kandidate, ali i gledatelje: Vidi se, dobar čovjek

Treći dan ovotjedne 'Večere za 5' kuhao je Josip. Kao i Ana i Žana prije njega, ekipu je oduševio jelima i osvojio maksimalnih četrdeset bodova.

Josip je pripremu večeru započeo desertom 'Nije bračko, al' je fino', a Ana je ispravno pretpostavila da je riječ o tiramisuu, kojeg je domaćin pripremao, kako kaže, sigurno već petsto puta. Predjelo 'Mišonca' nazivom je većinu gostiju navelo na krivi trag. Žana je ipak bila blizu kad je pretpostavila da će predjelo biti miješani rižoto jer je domaćin za predjelo pripremao crni rižoto. Tradicionalno bračko jelo vitalac, janjeće iznutrice omotane u plućnu maramicu i pečene na ražnu, domaćin je pripremio koje glavno jelo naziva 'Jozin pijat'.

- Mi smo i ranije bili povezani, družimo se i poznajemo i sudjelovanje nam je šlag na tortu - komentirao je Tino, a ekipa je zapjevala već na okupljanju.

Nakon prigodne zdravice smjestili su se za stol, a domaćin poslužio predjelo.

- Potrudio se dekorirati kao da smo u restoranu, stvarno je to napravio lijepo, čisto uredno i porcija kakva treba biti - rekao je Nikola.

Desert se svidio gostima, a Tino je posebno bio sretan i ugodno iznenađen jer je očekivao da će domaćin pripremiti palačinke. Domaćin se odlučio na poseban poklon koji nije podijelio nakon večere već će ih domaćin poslati na adrese DVD-ova, a riječ je bila o vatrogasnim cijevima koje su jedan od najvažnijih vatrogasnih alata. Uz to, domaćin je gostima poklonio i kamene satove.

Gledatelji su i dalje oduševljeni s ovotjednom ekipom koja ih je osvojila. 'Super jela, super ekipa' i 'Najbolji su od svih do sada', samo su neki od komentara koje su dobili. Jučerašnji domaćin Josip osvojio ih je svojom jednostavnošću, a to se dalo išćitati iz komentara. Jedan je gledatelj napisao: 'Vidi se, dobar čovjek', dok su mu drugi pisali 'Svaka čast'.