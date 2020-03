Josip pristao na čupanje obrva, a Bahra je Valteru dala gaćice

U najnovijoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' Bahra je nakon napornih sportskih aktivnosti sunčano baranjsko jutro iskoristila za opuštanje pa je odlučila napraviti lutkicu od klipa kukuruza, što joj je vratilo lijepe uspomene iz djetinjstva i podsjetilo na sestru blizanku. Ubrzo joj se pridružio farmer, kojeg je Bahra već prvom rečenicom uspjela šokirati.

Foto: RTL

- Izradila sam ovu lutku od kukuruza, to je plod našeg romantičnog putovanja… A zvat će se Stripy - rekla je.

Josip i Gabriela prošetali su Umagom, a Josip je želio vidjeti kako se čisti riba, što Gabriela nije baš najbolje prihvatila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Cijelo to vađenje utrobe iz ribe uopće nije gadno - komentirao je Josip, dok Gabi nije mogla gledati cijeli proces, no na kraju su je ipak nagovorili da pokuša.

- Mislim da Josipu bolje leže ove prave morske ribe nego 'ribe' na dvije noge poput mene - šalila se Gabi.

Foto: RTL

Nakon podmornice, Dušan i Gorana susreli su se oči u oči s opasnim gmazovima u krčkom akvariju, a Miro i Tatjana uputili su se u hvarski adrenalinski park, gdje su uživali u različitim izazovima i igrama. Hakija i Marijana uputili su se u Muzej seljačkih buna.

- Naziv ovog muzeja mi se prije slagao uz karakter, voljela sam se buniti, ali ti si me malo promijenio - priznala mu je, a da bi bili u duhu mjesta na koje su došli, Marijana je za njih pripremila kostime u koje su se odjenuli.

Foto: RTL

Farmer je bio oduševljen Marijaninim poznavanjem povijesnih činjenica, a zaplesali su i valcer. Bahra i Valter odlučili su se okušati u pripremi baranjskog fiš-paprikaša. Farmer se požalio da uopće ne voli ljutu hranu, a Bahra se ubrzo primila kuhače. Kušavši mljevenu papriku, objasnila je: 'Kako je godina rodna, tako i paprika napreduje. Dovoljno je ljuta, iznad onog prosjeka koji se može

normalizirati pod srednje'.

Foto: RTL

- Zajedno ste skuhali prvi obrok zajedno, tko zna gdje će vas ovo dovesti - pohvalio ih je kuhar, a Bahra je zaključila da je spremna na sve.

Nakon obilaska muzeja, Hakija i Marijana upustili su se u razgovor, gradeći dvorce od kocaka. Hakija je trebao sagraditi dvorac kakav misli da zaslužuje Marijana, a ona će sagraditi vlastiti.

- Došlo je vrijeme da vidim koliko smo Hakija i ja kompatibilni i koliko isto razmišljamo - zaključila je Marijana.

- Ja sam to nakitio na različite načine, sve da bi se njoj svidjelo. Sve što je potrebno za jednu princezu - kazao je Hakija, no Marijanina ideja bila je posve drugačija pa mu je pokazala svoju skromnu 'nastambu'.

Foto: RTL

- Ovo tu je zaštitna ograda… Važno je da u životu da imaš nečiju zaštitu, da imaš ulaz, prozore i dvije

osobe zajedno, a garaže, dvorci i kule ne znače ništa - objasnila mu je.

Marijanu je zadatak posebno raznježio pa je pustila i suzu.

- To se jednom riječi zove obitelj. Budući da nisam imala prilike doživjeti taj pravi osjećaj obitelji i to me vratilo u moje djetinjstvo - kazala je, a Hakiju se njezina priča jako dojmila pa ju je utješio zagrljajima i poljupcima.

- Mogla bih biti sretna s Hakijom kad bismo razumjeli jedno drugo… Ako se to ostvari, mogli bismo uspjeti - zaključila je, a farmer je priznao da mu je nakon ovog priznanja još malo bliža.

Dušan i Gorana spremni su za novu avanturu, a inače uplašeni farmer pokazao se pravom 'hrabricom'. Goranu je odveo na zipline, a ona mu je priznala da se boji visine te da je neće nagovoriti na vožnju.

- Sav se zacrvenio, mislila sam da će odustati - priznala je Gorana, zagrlivši farmera, a zatim priznala da joj je na romantičnom putovanju bilo ugodno.

- Osjećam se malo tužno jer nije prošlo kako sam ja očekivao. Samo sam gubio vrijeme ovdje, neće se dogoditi ljubav, a ni prijateljstvo - s druge je strane priznao Dušan.

Josip i Gabriela posljednje su trenutke na putovanju proveli na plaži.

- Meni se ne sviđaju tvoje obrve… Mislila sam ti ih možda počupati - iz vedra neba je rekla Gabriela, ostavivši Josipa u potpunom

šoku.

- Stalno je pričao da mu je važno da žena ima lijepe obrve… E, pa meni je isto važno… A i da osjeti tu bol - dodala je Gabi, a farmer je i to odlučio učiniti kako bi ona bila sretna.

Foto: RTL

- Valjda mi je davala neki signal - bio je uvjeren te dodao: 'Mislim da je bio trenutak da je poljubim, izgledala je stvarno fenomenalno. Ali ja to nisam želio učiniti'.

Bahra i Valter kušali su fiš koji su ranije skuhali, a zatim su razmijenili i darove kao zahvalu za lijepe dane provedene skupa. Farmer joj je poklonio parfem, a ona njemu čokoladu, dezodorans i tajno oružje – gaćice.

- Uz poklon iznenađenja ide i jedno bitno pitanje, od krucijalne važnosti - dodala je, a Valter se uplašio da će ga zaprositi.

Bahra mu je poklonila figurice vatrogasca i vatrogasnog vozila, a zatim ga upitala: 'Slažeš li se ti, kad završi ovo putovanje, da mi i dalje kontaktiramo i da se vidimo bez obzira na kamere… Da bismo znali kud nas vrijeme odnosi?'.

- Bahra je zabavna, nasmijava me - raznježio se farmer pa prihvatio ponudu.

- On je za mene Gospodin savršeni - zaključila je.

Josip je posljednje trenutke na moru iskoristio da još jednom Gabrieli spomene moguću vezu, no ponovno nije dobio zadovoljavajući odgovor.

- Rekla bih definitivno da je ovo temelj za prijateljstvo, a ne bih rekla da je za nešto više - rekla je.

- Nisi mi slomila srce, samo sam želio znati - priznao joj je, dodavši da je slutio.

Idila nije potrajala ni na Hvaru jer Miro i Tatjana od svoje veze, čini se, imaju različita očekivanja.

Foto: RTL

- Kako bi se mi mogli viđati? - zanimalo je Tatjanu.

Miro je na umu imao zajedničke vikende na pola puta između Donje Jelenske i Nina, no njoj se to nije nimalo svidjelo.

- Nađemo se na dva dana i to je to! - nastavio je Miro pa joj predložio da se preseli u Zagreb kako bi mu bila bliže.

- Zašto Zagreb? Mogla bi i Kutina doći u obzir ili Popovača! - nije se dala Tatjana.

- Preseli se na godinu dana, možda nam krene… Vidjet ćemo je li ovo samo avantura - zaključio je farmer.

POGLEDAJTE VIDEO: