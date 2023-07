Josipa Lisac o velikoj obljetnici, prisjetila se Karla: 'Njegova je energija bila nešto nestvarno'

Ja sam 'suton žena', nisam jutarnja, nisam zora, ideje mi sinu tek navečer, objašnjavala je glazbena diva Josipa Lisac (73) voditeljici Barbari Kolar (53) u gostovanju na Top radiju.

- Album kojem se nakon 50 godina ne može naći jedna nota zamjerke - uvodno je opisala Barbara Josipin album 'Dnevnik jedne ljubavi'. Glazbena diva ovih dana ima razloga za slavlje, iako se na sceni, kako je i sama kazala uvijek slavi. Naime, Josipa Lisac je objavila novu pjesmu 'A gdje si ti', a obilježava i 50 godina od objave albuma 'Dnevnik jedne ljubavi'.

Glazbenica je rekla da i dalje osjeća mladu djevojku u sebi koja želi još, zanesena je i sanjari.

- Dok te shvate, dok dođu do tebe, dok dođu do onog što si poželjela, zamislila...to kasni, vrijeme prolazi, oni kasne. A ja nisam nikako, kad mi ljudi kažu, ispred vremena, ispred kojeg vremena? Ja sam uvijek u vremenu! - rekla je o onima koji ne shvaćaju njezin rad.

Foto: TOP RADIO

- Ona je tak' slatka, nježna, a kada dođe na scenu ona se pretvara u zvijer. To su njegove riječi, to nisu moje riječi - govorila je o sebi citirajući pokojnog Karla Metikoša.

Foto: Privatni album

Pričala je o novom albumu, a na pitanje kako to da svaki puta kad pjeva pjesmu, zvuči za nijansu drukčije, Josipa je odogovorila da vjerojatno ni 'Dnevnik jedne ljubavi' ne bi zvučao isto da ga snima danas.

- Sigurno! Nemoguće je ponoviti, drugo zašto ponoviti, a treće pa moram pokazati da sam napredovala, da sam se razvila, da sam svoju muzikalnost kroz vrijeme razvijala. Puno odgovora. U svakom slučaju, bilo bi drugačije. Tako je bilo na samom početku kada smo stvarali, energija je bila fantastična. Svi smo bili puni zanosa, strasti. Vjerovali smo u to, isključit ću tu sebe, bila sam suviše mlada. 'Imat ću divan album', to je mene veselilo, a Karlo, Ivica, Brane, oni su razmišljali o tehničkim stvarima, kreativnim stvarima - rekla je.

Foto: Youtube/TopRadio

Ponovno se prisjetila voljenog Karla.

- A Karlova energija je bila nešto fantastično, nestvarno. On sve naprosto šarmira, zaintrigira. Tu se slušala glazba, tu se jelo, pilo, tu se sve slavilo, svaki ton, svaki novi trenutak se slavio. Nisam zaboravila niti jedan trenutak. On je rekao jednu fantastičnu rečenicu: 'Ako se i nikome ne svidi, nama se sviđa, mi smo to radili za nas da bi poklonili mnogima koji će u tome prepoznati nešto za sebe. Ako se ne svidi, ne prepozna nitko, stavit ćemo ju tu iznad klavira i to je naše, kao svetinja - ispričala je glazbena diva.