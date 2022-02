Joško Lokas (50) priprema se za emitiranje druge sezone 'Nestalih', serije koja je odlično prihvaćena među gledateljima. Unatoč tome, voditelj, scenarist i autor priznao je da mu nije svejedno.

- Apsolutno me strah. Pričamo priče o živim ljudima i nekima koji nisu više među nama. Kada smo serijalu davali ime "Nestali", nije to bilo samo iz definicije "nestali u akciji", htjeli smo kroz identificiranje s našim likovima progovoriti o različitim generacijama ljudi koji su nepravedno zakinuti za civilni život i sve ono što on nosi - rekao je za Večernji.

Lokasova bivša djevojka, Jelena Katarina Kapa (30) također sudjeluje u njegovom projektu 'Nestali', a s njom je, nakon prekida na ljeto, ostao u odličnim odnosima.

- Jelena i ja smo ostali u iznimno dobrom odnosu i nemojte se začuditi ako nas vidite u gradu kako pijemo kavu jer se i dalje družimo i u svakodnevnom smo kontaktu. Samim time potpuno je logično da smo surađivali i na drugoj sezoni serije "Nestali", ali i da će biti još projekata na kojima ćemo surađivati.

Uz snimanje serije, Joško je voditelj popularnog zabavnog kviza 'Potjera', a kako kaže, uspijeva se 'prešaltati' s jednog posla na drugi. Tijekom radnog tjedna raspored mu je gust, a vikendom se posvećuje djeci.

- Oba posla jako volim i to me motivira za dalje. A dan, vjerojatno kao i kod svakog. Ranije ustajanje radnima danima i kasan povratak kući s posla. Klinci, izvanškolske aktivnosti, i knjiga ili serija. Vikendom, kad ne radim - klinci, klinci i samo klinci. Nadoknađujemo ono što se ne može nadoknaditi tako što se ne odvajamo jedni od drugih.