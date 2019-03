Jovan i Paulina nakon showa: 'Malo smo se ljubili i zabavili'

Nakon što su se Jovan Karapandža (31) i Paulina Tomičić (38) u posljednjoj epizodi desete sezone 'Ljubavi na selu' ljubili na klupici pobudili su zanimanje gledatelja koji se pitaju jesu li 'iskrice' preselili u sobu.

- S Paulinom nije ništa bilo. Nije se išlo u sobu jer sam bio siguran da je to sve bio dogovor između Ivane, Ružice i nje - rekao je Jovan za RTL.

- Ostao sam s djevojkama samo u mobilnom kontaktu, ništa ljubavno. Čujem se sa svima - dodao je Jovan. Otkrio je da se nije vidio s Paulinom, ali da se ne kaje zbog svega što se dogodilo.

Foto: Facebook

Podsjetimo, Paulina i Jovan su sezonu započeli strastvenim poljupcima u bazenu. Potom je Jovan svoju dotadašnju miljenicu poslao kući i šokirao gledatelje. U finalnoj epizodi prilikom susreta svih farmera dobili su još jednu priliku porazgovarati licem u lice i to na klupici na kojoj su se izdvojili od ostalih farmera i djevojaka.

Foto: RTL

- Ti si meni je**n, znaš to i mislim da sam i ja tebi. Ti mene stvarno pališ. Ti mene je**no pališ. Sva se tresem koliko me pališ - šapnula mu je fatalna Paulina, a zavodnik Jovan se zacrvenio. Pozvala ga je da dođe s njom u sobu. Jovan nije znao što reći na ponudu pred kamerama te se nastavio smijuljiti.

Jovanovu priču da među njima nije bilo ništa nakon poljupca na klupi potvrdila je i Paulina.

- Večer nije završila u sobi s Jovanom. Malo smo se ljubili, ali nije došlo do sobe. Dogovorili smo se da nije ni vrijeme ni mjesto za to, nije to za pred ljudima - otkrila je za RTL.

Foto: RTL

- Nismo se vidjeli, ali smo se čuli. Ostali smo u kontaktu kao prijatelji, ali ako ćemo se jednog dana ponovno vidjeti, opet ću ga ljubiti - kaže Siščanka. Otkrila je i da je prekinula s dečkom jer je nije mogao gledati na televiziji s Jovanom.