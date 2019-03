Paulina uzvraća udarac: 'Neve, pa ti si smiješna cijeloj naciji...'

Nevenka Bekavac (41) kritizirala je ponašanje Pauline Tomičić (37) koja je nedavno ispala iz showa 'Ljubav je na selu', a ona joj je oštro uzvratila.

- Čula sam za Nevenku i čitala komentare. Ona je bila smiješna cijeloj naciji - kaže Paulina.

Foto: Privatan album

Nakon što joj je Neve poručila da 'mora imati neki nivo' i da njezino ponašanje u showu nije bilo normalno, Paulina joj je odgovorila da je nebitna.

- Ona mene ne poznaje uopće, a glupo je da sudi ljude po onome što je bilo na televiziji u nekoliko epizoda. Što se tiče mog ‘nivoa’, ne gleda se što kažu, nego tko kaže - kaže Paulina.

Osim njezina ponašanja u showu, Nevenku je šokiralo i kad su u javnost procurile fotografije na kojima je Tomičić potpuno gola. Paulina je rekla kako je to sve maslo bivšeg dečka, kojeg je prijavila policiji. Dodala je kako će se uskoro saznati prava istina.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- To je ono kad vam se bivši dečko osveti jer više ne želite biti s njim - napisala je tad svojim pratiteljima uz fotografiju prijave. Nevenku je to šokiralo.

- A što se pustila fotografirati? Uvijek moraš biti oprezan, pa ne možeš svima vjerovati - savjetovala ju je Neve.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Kad je to Paulina čula, odmah joj je uputila poziv na kavu.

- Imam poruku za nju. Pozivam je na kavu u Sisak da je malo naučimo što je to život. I u Sisku ima puno zgodnih muškaraca kakve ona voli, tamnoputih nogometaša, baš po njezinim kriterijima. Uglavnom, šaljem joj pusu i poručujem joj da je volim - rekla nam je Paulina.

Ove dvije bivše kandidatkinje 'Ljubavi na selu' bile su zvijezde svojih sezona. Paulina je zaintrigirala publiku odnosom s farmerom Jovanom Karapandžom (31), s kojim je završila u ljubavnom klinču u bazenu već prvu večer. Šok je doživjela kad ju je Jovan prvu eliminirao. Ona mu nije 'ostala dužna' pa ga je ispred svih 'popljuvala'.

- Cure, ja sam prva bila s Jovanom, skupljate moje otpatke - poručila je ostalim kandidatkinjama, a Jovanu rekla da je dvoličan. Iskusna Nevenka joj je poručila da je taj njezin čin bio bez veze.

- Nije normalno poseksati se prvu noć, to je bez veze. Treba tu osobu prvo upoznati. Jovan se Paulini naglo svidio, ali trebala je to sve drugačije. Nikad nisam imala seks za jednu noć. Da je ne znam tko, nogometaš, pjevač, ne znam kakva zvijezda, ja se ne bih poseksala za jednu noć, ne mo’š to iz principa - kaže Bekavac.

Ona je ljubav pronašla izvan showa. Prije dvije godine se udala za Zvonimira Petričevića. Svadba je bila u Sinju, a u lipnju 2017. rodila je sina Stjepana. Paulina, čini se, još nije pronašla ljubav.

Nakon Jovana prijavila se na farmu kod Željka Bilića (42), ali i on ju je eliminirao. Otkrila nam je da joj je dosta slave i da se više nikad ne bi prijavila za TV emisiju.

- Ne bih više u emisije. Ne bih se slikala za Playboy. Mogu ja i bez slave - kaže Paulina. Za sebe rado kaže i da nije umišljena, ali je savršena. 'Hejterima' poručuje da je nimalo ne zanimaju.