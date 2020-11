Jovana nakon otkaza prelazi na televiziju čiji je vlasnik njen muž

Sve do nedavno radila je na Prvoj TV, ali ona i njezin voditeljski kolega, Srđan Predojević, dobili su otkaz. Jovana je zatim žestoko, u čak tri dijela, oplela po vlasniku televizije za koju je to tada radila

<p>Voditeljica <strong>Jovana Joksimović</strong> (39) ubrzo počinje raditi na televiziji K1, čiji je vlasnik njezin suprug, pjevač<strong> Željko Joksimović</strong> (48), piše <a href="https://www.blic.rs/zabava/jovana-joksimovic-pocinje-da-radi-k1-jutarnji-program-srdjan-predojevic/gj5sp2d">Blic</a>.</p><p>Jutarnji program koji će tamo voditi kreće 30. studenog i emitirat će se pet dana u tjednu, a u tijeku je proces pravljenja njezinog studija i okupljanje profesionalne ekipe koja će biti dio tog projekta.</p><p>Inače, sve do nedavno radila je na Prvoj TV, ali ona i njezin voditeljski kolega, <strong>Srđan Predojević </strong>(49), dobili su otkaz. </p><p>Jovana je zatim žestoko, u čak tri dijela, oplela po vlasniku televizije za koju je to tada radila.</p><p>- Kolegama, profesiji, prijateljima, kada neko dobije otkaz preko Instagrama (zašto ne preko Tik toka?), i to kroz objavu koja ne sadrži ni jednu točnu činjenicu, mora sebi postaviti sasvim logično pitanje - što sada? Prvo, Srđan Predojević i ja danas zaista dugo nismo znali jesmo li zaposleni na Prvoj TV, jer nikakvu obavijest o prekidu radnog odnosa nismo dobili, ni pismeno, ni usmeno, osim ako se u 'obavijest' ne računa to što je ‪u ponedjeljak ujutro osiguranje fizički onemogućilo Srđanu da uđe u zgradu Prve TV i obavi svoj posao - napisala je tada među ostalim.</p><p>- Mogao je vlasnik televizije najmirnije nam kazati ono što tjednima već priča po gradu - da smo mu nas dvoje, jednostavno, preskupi. Taj argument bismo bez riječi prihvatili, ljudski bismo se s njim pozdravili i mirno otišli. Njegova je televizija, ima prava sječi troškove, baš kao što ima pravo odreći se emisija za koje smatra da su mu nepotrebne. Ono što nema prava, i oko čega se jesmo s njim sukobili, jest da emisije koje su nečiji autorski projekt - a Jutro s Jovanom i Srđanom jest baš to, naš autorski projekt - on uređuje, određuje tko će ih voditi i miješa se, samim tim u njihov sadržaj. Zakon mu to ne dozvoljava, baš kao ni autori koji iole drže do osobnog integriteta - dodala je.</p>