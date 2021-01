Kći talijanskog glazbenika Jovanottija (54), Teresa Cherubini (22), na Instagramu je priznala kako je imala Hodgkinov limfom.

- Posljednjih sedam mjeseci čuvam tajnu, bilo mi je teško ispričati je prije nego što sam znala da je gotovo. 3. srpnja 2020. dijagnosticiran mi je Hodgkinov limfom, karcinom limfnog sustava. Sve je počelo u kolovozu 2019. godine svrbežom noge. Nisam razmišljala o tome misleći da će s vremenom nestati, ali nije. Mjeseci su prolazili, a samo se pogoršavalo. Do lipnja 2020. proširio se po cijelom tijelu, nisam mogla spavati više od nekoliko sati noću, imala sam bolnu kožu. Kad su limfni čvor i ruka natekli, shvatila sam da se radi o nečem mnogo ozbiljnijem i to je napokon dovelo do dijagnoze i plana liječenja - započela je objavu.

Dodala je kako je posljednjih nekoliko mjeseci imala šest ciklusa kemoterapije.

- Od kemoterapije mi nije potpuno ispala kosa, ali 9. prosinca, nakon zadnjeg tretmana, odlučila sam se obrijati u znak novog početka... Nakon mjeseci tjeskobe i strahova, priča je gotova, i mogu to reći, jer od jučer, 12. siječnja 2021., službeno sam izliječena. Imala sam nevjerojatnu sreću da imam predivnu obitelj, prijatelje i tim liječnika koji su me slijedili i pomagali tijekom svih ovih mjeseci... Rak je donekle vrlo usamljena bolest, ali podrška bližnjih vam je neophodna da biste je prevladali, ne bih uspjela bez njih. Strah nije nestao i trebat će mi neko vrijeme da vjerujem svom tijelu opet, ali jedva čekam ponovno početi živjeti - zaključila je.