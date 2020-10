Doherty: Pripremila sam haljinu za sprovod. Želim biti lijepa...

<p>Zvijezda hit serije iz 90-ih 'Beverly Hills 90210' <strong>Shannen Doherty </strong>(49) trenutačno se bori sa zloćudnom bolesti te je zabrinula javnost ozbiljnošću zdravstvenog stanja. Nedavno je rekla kako već sprema oproštajna pisma za svoje bližnje. Također, pronašla je i pjesmu koju želi da joj svira na posljednjem ispraćaju, a riječ je o 'Tears in Heaven'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Brooke rodila i saznala da ima rak dojke</strong></p><p>Sada kaže kako je pripremila i u čemu želi biti sahranjena.</p><p>- Znam u čemu želim otići na drugi svijet. Pripremila sam haljinicu koju sam dobila od jedne od najboljih prijateljica prije nekoliko godina. U njoj se osjećam posebno. Želim biti lijepa. Želim svima ostati u najboljem sjećanju. Trudim se posljednjih mjeseci i ispraviti neke odnose, ispričati se ljudima koje sam povrijedila - svjesno ili nesvjesno. Nastojim živjeti punim plućima i uživati u ovo malo vremena koje mi je ostalo - rekla je Shannen. </p><p>Shannen kaže kako se boji ishoda.</p><p>- Ne znam što me čeka kada izdahnem i kamo će moja duša otići. I tužna sam, tužna jer neću moći još godinama gledati svoje prijatelje, družiti se s njima, ljubiti ih i grliti. Ali, to je život. Morate prihvatiti sve što vam nosi - i dobro i loše - zaključuje glumica.</p><p>Rak dojke dijagnosticiran joj je 2015. Tada se izliječila, ali joj se u proteklih godinu dana bolest vratila. Nedavno je izjavila kako je tumor u četvrtom stadiju. </p>