Jude Law u novom filmu Petra Pana izgleda neprepoznatljivo, glumi strašnog kapetana Kuku

Jude Law (50) izgleda neprepoznatljivo u novom Disneyjevom filmu, 'Peter Pan and Wendy'. Utjelovio je ulogu zloglasnog kapetana Kuke, pa se zbog toga u potpunosti transformirao.

U traileru koji je izašao u srijedu, britanskog glumca se može vidjeti samo na nekoliko sekundi, ali dovoljno da se primijeti promjena.

Odjeven je u otrcanu kapetansku odoru, kosa mu je raščupana i ima ogromne brkove. U jednom kadru može se i uočiti poznata notorna kuka.

Jude je priznao kako je uzbuđen što je u kratkom isječku prikazan tako strašnim.

- Mislim da je to važno. Dio djetinjstva su noćne more i strahovi koje svi imamo. A Kuka, poput mnogih negativaca u Disneyju, to utjelovljuje - rekao je u razgovoru za Fox TV, a također se pohvalio i kako je jedan detalj 'kostima' ipak prirodan.

- Imao sam sreće što sam neposredno prije nego što sam igrao Kuku imao ogromnu bradu, tako da je jedina stvar za koju sam znao bila da, ako ga igram, on mora imati svoj vlastiti ton. Tako sam, srećom, imao te goleme brkove koje sam morao održavati svaki dan i postao sam opsjednut njima - pojasnio je Jude.

Podsjetimo, nedavno je sa četvrtom suprugom Phillipom Coan dobio i sedmo dijete.

