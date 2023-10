Julia Fox osvrnula se na kratku vezu s Kanyeom: 'Iskoristio me kao oružje upereno protiv Kim'

Model i glumica Julia Fox (33) bila je u središtu pozornosti kada je početkom 2022. bila u kratkoj, ali burnoj vezi s kontroverznim reperom, dizajnerom i producentom, Kanyeom Westom (46), bivšim suprugom Kim Kardashian (42).

Fox koja će za koji dan objaviti svoje memoare 'Down the Drain', ističe kako ju je West iskoristio kao 'oružje upereno protiv njegove bivše supruge'. Iako su bili su samo mjesec dana skupa, zvijezda filma 'Uncut Gems' je otkrila kako su odmah kliknuli.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Kako piše, Elle nedavno je za Los Angeles Times ispričala da je tad da bila uvjerena da bi njihova veza 'mogla biti nešto stvarno'.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

- Mislila sam da ću u konačnici pomoći u toj nesigurnoj situaciji oko razvoda, ali sam vrlo brzo saznala da sam iskorištena. Osjećala sam se kao njegova mala marioneta - rekla je Julia koja je bila uvjerena i kako će mu njihova romansa pomoći oko turbulentnog procesa razvoda.

Foto: OConnor-Arroyo/Press Association/PIXSELL

Kim Kardashian je podnijela zahtjev za razvod njihovog šestogodišnjeg braka još u veljači 2021.

Julija, koja s bivšim suprugom Peterom Artemievom ima sina Valentina (2), ranije je objasnila da je njezina i Kanyeova nekompatibilnost proizašla iz toga što su njihovi životi u to vrijeme bili vrlo različiti.

- Onda je krenuo pravi život i takav životni stil jednostavno nije bio održiv. Nisam mogla odletjeti jednom tjedno. I odustala sam na prvi znak 'crvene zastave'. Čini se da je imao puno toga za raditi na sebi, a ja jednostavno nemam vremena za to, niti energije - rekla je Julia.

Foto: Profimedia/Pool

Na njihovom spoju, Julia je se prisjetila kako je Ye dogovorio fotografiranje i organizirao 'cijeli hotelski apartman pun odjeće'. '

- Bilo je to ostvarenje sna svake djevojke. Osjećala sam se kao Pepeljuga. Ne znam kako je to uspio, ili kako je sve to stiglo tamo na vrijeme. Ali bila sam tako iznenađena. Kao, tko radi ovakve stvari na drugom spoju? Ili bilo kojem spoju - rekla je Julia koju je Kanye tad doživio kao svoju muzu, osobu strastvene osobnosti i dobre energije.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Ostali su i nakon prekida u dobrim odnosima, a Kanye je u međuvremenu pronašao novu ljubav, Biancu Censori (28) s kojom se navodno potajno i vjenčao.

Iako se nagađalo njihova ceremonija u siječnju nije bila legalna, ispostavilo se da ipak je. Par je krajem prošle godine u Palo Altu u Kaliforniji uplovio u bračnu luku koristeći 'povjerljivu bračnu dozvolu', pisali su ranije britanski mediji.

Foto: STIL, AKGS50

Prema toj dozvoli arhitektica Bianca navela je svoje puno ime dok se West upisao pod imenom Ye, koje je zakonski promijenio u listopadu 2021.