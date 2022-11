Julia Fox u borbi protiv anti-age proizvoda: 'Starenje je totalno in, najseksi razdoblje u životu'

Glumica i model Julia Fox (32) izrazila je svoje nezadovoljstvo tvrtkama koje promoviraju anti-age proizvode.

Objavila je video na TikToku u kojemu je rekla da će pokrenuti tužbu protiv navedenih tvrtki. Izjavila je kako je starenje 'potpuno in', a obratila se i ženama koje su malo starije te rekla da mogu nositi što god žele.

- Čisto da znate, starenje je totalno 'in'. Prljava cura, ružna, ne nosi odjeću koja joj pristaje tijelu, kad nosiš ono što želiš… Sve te stvari su 'in'. Ako vidim još jedan proizvod označen kao anti-age, tužit ću jer ću ostarjeti bez obzira stavim li serum od 500 dolara na svoje lice i svi vi to znate i mi znamo, zato prestanimo se lagati - rekla je te dodala:

- Starenje je seksi. U redu? To je seksi. To je vjerojatno najseksi razdoblje u životu.

U opisu videa je rekla kako zna da će ovo naljutiti dečke, a njezine obožavateljice oduševljeno su komentirale video.

- Starenje je privilegija koja je mnogima uskraćena - napisala je jedna.

Foto: Andrew Kelly/REUTERS

