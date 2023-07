Julia Roberts proslavila je 21. godišnjicu braka: Svog supruga Daniela rijetko pokazuje javno

Glumica Julia Roberts (55) i filmski snimatelj Daniel Moder (54) proslavili su 21. godišnjicu braka. Julia je povodom romantične obljetnice objavila njihovu staru fotografiju i u opisu napisala: 'Prava ljubav'.

Daniel i Julia u braku su od 2002., a upoznali su se dvije godine ranije na snimanju filma 'The Mexican'. Zanimljivo je da je tada Daniel još bio u braku s prvom suprugom Verom Steimberg, od koje se razveo iste godine kada su on i glumica uplovili u bračne vode. On i Julia vjenčali su se na intimnoj ceremoniji.

- Razvod je prošao sam, bez mene - otkrila je Julia voditeljici Oprah Winfrey (69) ranije.

Julia se 1995. razvela od glazbenika Lylea Lowetta (65) s kojim je bila dvije godine. S Danielom je dobila troje djece, blizance Hazel i Phinnaeusa (18) te mlađeg sina Henryja (16).

Foto: MIC

Par privatni život nastoji držati podalje od znatiželjnih pogleda javnosti, a zajedničke fotografije objavljuju samo za posebne prigode, poput ove za godišnjicu.

- Želimo zaštititi djecu. Ne želimo da im netko zalazi u privatnost - rekla je jednom prilikom glumica.