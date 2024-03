Junak akcijskih filmova imao je teško djetinjstvo: 'Bilo me sram mog oca i cijele naše situacije'

Da odmah krenemo s jednom 'činjenicom', kakvih je internet prepun. Ovaj legendarni glumac dostigao je u karijeri zvjezdani status, šale o njemu zbijaju se na svim kontinentima, ali malo tko bi se u prošlosti kladio da će od njega biti nešto. Djetinjstvo mu, da budemo blagi, nije bilo nimalo jednostavno...

Carlos Ray Norris rođen je 10. ožujka 1940. u gradiću Ryan, u saveznoj američkoj državi Oklahoma. Bio je najstariji od troje djece kućanice Wilme i vojnika/mehaničara/vozača Raya. Obitelj je bila siromašna i otac je većinu njegova djetinjstva bio pijan. Ponekad ne bi dolazio kući mjesecima, otišao bi u 'izlazak' i ostavio suprugu da se brine o troje malodobnih sinova. Ta situacija je malenom Carlosu izrazito teško padala. Zatvarao se u sebe i nije htio previše komunicirati. Kao da ga ništa nije zanimalo. Iako ga danas znamo kao akcijskog junaka, u mladosti nije pokazivao nikakvu sklonost sportovima, a ni u školi nije bio posebno dobar. Puno kasnije je priznao da je bio takav jer ga je bilo sram očeva ponašanja i cijele obiteljske situacije.

Foto: Facebook

Da se izvuče od svega i pobjegne od starog života, s 18 godina priključuje se američkoj vojsci kao policajac u zračnim snagama. Godinu dana ranije planirao je pobjeći od kuće i pridružiti se mornarici, ali na nagovor majke, koja je doznala za plan, pristaje završiti srednju školu prije priključivanja vojsci. Do odlaska u vojsku već je bio u braku s godinu mlađom Diannom Kay Holechek, koju je upoznao u srednjoj školi. Bila je to njegova prva ljubav. Nakon obuke u bazi Lackland, gdje stječe nadimak Chuck, šalju ga u zračnu bazu Osan u Južnoj Koreji.

Tamo Chuck pronalazi samog sebe i tu je valjda, u društvu kolega, prvi put u životu zapravo opušten. Koliko čovjek u vojsci može biti, je l'. Uglavnom, u Aziji se Chuck susreće s raznim borilačkim vještinama, na temelju kojih će kasnije ostvariti veliku karijeru. Prva 'ljubav' bila mu je disciplina tang soo do.

Foto: Facebook

- Jedanput sam kao dijete putovao s majkom vlakom u posjet ocu koji je radio na drugom kraju države. Skupina mornara nas je u tom cijelom kaosu primijetila i zaštitili su nas od svih u tom vlaku. Uzeli su nas pod svoje, bili su to dobri momci, divio sam im se. Tad, u tom vlaku, razvilo se moje veliko poštovanje za vojsku - zapisao je u svojoj autobiografiji Chuck.

Odlazak u Aziju za njega je, kako je rekao, bio 'životna prekretnica'. Razvio je nove interese, razvio se kao osoba, stekao je disciplinu koja mu je nedostajala i kojoj se nadao cijele mladosti. Iz redova vojske službeno je izašao 1962. godine, prijavio se za posao policajca u Kaliforniji, a dok je čekao odgovor, pokrenuo je školu borilačkih vještina. Sve je češće sudjelovao na raznim natjecanjima, medalja je bilo sve više i više, a snovi o poslu u policiji skliznuli su u treći plan. Uostalom, to uvijek može raditi ako mu propadne ideja s borilačkim vještinama. Te 1962. godine dobio je prvo dijete, sina Mikea, sa suprugom Diannom. Iduće godine dobio je još jedno dijete, ali ne sa suprugom nego s ljubavnicom Johannom!

Foto: Profimedia

- Moja je sramota što Johanni nisam rekao da sam oženjen čovjek - osvrnut će se Norris kasnije na tu aferu, iz koje je dobio kćer Dinu. Da ima dijete s Johannom, doznat će tek 20-ak godina kasnije. Bila je to vikend-avantura, a Johanna nije htjela 'smetati' Chucku i njegovoj obitelji jedanput kad je postao poznat. Držala se po strani, htjela je zaštititi i sebe, i kćer, i Chucka od kaosa koji bi izbio. Kćeri je priznala tko joj je biološki otac kad je Dina napunila 16 godina, ali savjetovala joj je da ga ne kontaktira. Ipak, Dina je s 26 godina odlučila to napraviti.

- Nije mi trebao DNK test da znam da je ona moja dijete. Sve mi je bilo jasno kad sam je prvi put zagrlio, kao da je poznajem cijeli život - napisao je Chuck o prvom susretu s kćeri, s kojom je u dobrim odnosima. No vratimo se u prošlost. Treće dijete, ali drugo za koje je svjestan, dobio je već 1964. godine, ovaj put opet sa suprugom Diannom. Tih je godina Norris očito bio izrazito produktivan, ni naporni treninzi ni natjecanja nisu ga umarali... Na jednom od tih natjecanja upoznao je legendarnoga glumca i majstora borilačkih vještina Bruce Leeja. Poznanstvo se ubrzo razvilo u prijateljstvo, dvojac je imao gotovo identične interese, počeli su zajedno i trenirati. Lee je u to doba, zbog uloge u 'The Green Hornetu', bio poznat i američkoj publici. Slavu u Aziji je već stekao, a njegove vještine sve više počeli primjećivati u SAD-u. Norris je krajem 60-ih nešto sitno počeo 'petljati' s glumom. Bile su to male, nepotpisane i nezapažene uloge, nije ga gluma ni nešto posebno privlačila.

Foto: Profimedia

Ipak, odlučuje prihvatiti poziv prijatelja Brucea i zajedno snimaju kultni klasik 'Na zmajevom putu'. U njemu Chuck tumači ulogu glavnog negativca Colta, a scene borbe Leeja i Norrisa s kraja filma jedne su od najlegendarnijih u povijesti ovog žanra. Ni veliki uspjeh ovog filma nije bio dovoljan poticaj Norrisu da se potpuno posveti glumi. Trebala se u sve uključiti još jedna legenda da Chuck napokon počne više vremena provoditi pred kamerama... Povijesni izvori pokazuju kako je Norris krenuo na satove glume na nagovor bivšeg učenika iz škole borilačkih vještina - Stevea McQueena!

- Nisam imao nikakvog iskustva. Nisam nikad sudjelovao ni u školskoj predstavi. A evo me sad, pokušavam uskočiti u svijet glume. Da sam to gledao na negativan način, sigurno bih odustao. Ali uvježbao sam se da mislim pozitivno. Shvaćao sam da, ako postoji volja, postoji i način. Tako sam došao do uspjeha - kazao je svojedobno Norris o glumačkim počecima. I nije sve bilo bajno na startu. Puno filmova je odbijao jer su bili samo nasilje bez radnje, njegove ideje studija su odbijala, većina ranih filmova i nema baš bajne recenzije. Ali izgleda li vam Norris kao osoba koja odustaje?

Foto: Profimedia

Kad ga studija nisu htjela, s prijateljima je počeo financirati vlastite projekte. Prvu glavnu ulogu, barem on tako smatra, ostvario je u filmu 'Good Guys Wear Black' iz 1978. godine. Snimljen s budžetom od milijun dolara, zaradio je 18 milijuna dolara. Već ranih 80-ih godina postao je prava zvijezda i ušao je u 'mainstream'. Njegove uratke nisu više gledali samo zaljubljenici u borilačke vještine, o njemu se pisalo kao o miksu Brucea Leeja i Clinta Eastwooda.

U starim člancima neki su o njemu pisali kao o 'plavokosom Leeju'. Chuckomanija zahvatila je Ameriku. Teksaškog rendžera, ulogu koja ga je obilježila, prvi put je glumio u filmu 'Lone Wolf McQuade' iz 1983. godine.

Foto: Profimedia

Kritičari su tad dobro predvidjeli da ta uloga ima potencijala da 'nosi' seriju, što se i ostvarilo nekih deset godina kasnije s 'Walkerom'. E da, u tom filmu iz '83. prvi put se pojavio s bradom, što mu je kasnije postalo zaštitni znak. Taman kad je interes za Norrisom krenuo kopnjeti, 2005. se na internetu pojavljuju 'činjenice o Chucku Norrisu'.

One polušaljive objave tipa 'Chuck Norris je svoj otac', 'Zmija je ugrizla Norrisa i umrla'... Prvo su ih pisali studenti iz SAD-a s viškom vremena, ali u tim ranim danima 'modernog' interneta i društvenih mreža raširile su se nevjerojatnom brzinom po cijelom svijetu. Šalu, odnosno komplimente, Norris je dobro prihvatio i na njima je počeo dobro zarađivati!

Foto: Profimedia

Mnoge kompanije stajale su u redu kako bi Norris, ultimativni nadmuškarac, reklamirao njihove proizvode. Od prve supruge se rastavio 1988., a deset godina kasnije ženi se s 23 godine mlađom manekenkom Genom O'Kelley, s kojoj je dobio 2001. godine blizance i danas živi mirnim obiteljskim životom. E da, ako vas slučajno zanima, njemu najdraža pošalica na vlastiti račun je 'Ljudi su htjeli staviti lice Chucka Norrisa na Mount Rushmore, ali kamen nije bio dovoljno čvrst za njegovu bradu'.

Foto: Profimedia