Jura Stublić: 'Sviram na dočeku? Hvala što ste javili. Klavijaturist mi je anesteziolog i dežuran je'

Vatrenima Zagreb u nedjelju sprema doček, a sada se šuška i tko će pjevati na dočeku naših reprezentativaca. Razna imena se spominje, a jedno od njih je Jura Stublić i Film.

Kontaktirali smo Stublića, a on nam je pomalo iznenađen rekao:

- Lijepo je iz medija saznati za novu svirku. A u koliko sati? Iz Grada i reprezentacije me nisu zvali, no zvao me veliki menadžer... Procedura mog benda je sljedeća. Moram im javiti, no čini se da će saznati prije nego što im javim. Moj klavijaturist je anesteziolog i sinoć je bio dežuran. Moram se dogovoriti s dečkima oko svirke, ako se dečki slože bilo bi mi drago, no procedura je procedura.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL, Reuters

Doček u Zagrebu najavili su iz Grada i prije poraza od Argentine u polufinalu.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zasad je plan da cijeli program na Trgu Bana Josipa Jelačića počne u 17 sati, kada bi zrakoplov s našom reprezentacijom trebao sletjeti u zagrebačku zračnu luku. U trenucima dok će se igrati finale SP-a...

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

