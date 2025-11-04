Obavijesti

RIJEČKI DIZAJNER ZA 24SATA

Juraj Zigman: Laura će u mojoj haljini biti viša od dva metra

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: Promo/instagram

Riječki dizajner kreirao je spektakularnu haljinu inspiriranu periskom, u kojoj će Laura Gnjatović predstavljati Hrvatsku na svjetskom izboru ljepote

Čim sam je vidio, znao sam - to je to. Ovo je haljina za nju. Tako je dizajner Juraj Zigman opisao trenutak kad je shvatio da će njegova kreacija zasjati na Lauri Gnjatović (23), aktualnoj Miss Universe Hrvatske, koja će nas 21. studenoga predstavljati na svjetskom izboru ljepote u dalekom Tajlandu.

Iako inače ne gaji simpatije prema izborima ljepote, upravo ga je Laura osvojila jednostavnošću, prirodnom ljepotom i nevjerojatnom skromnošću.

- Došla je sama, javila se bez pompe. To izuzetno cijenim. A kad sam vidio o kakvoj je osobi riječ - skromna, ambiciozna, prirodna - sve je kliknulo - otkriva nam Zigman.

Foto: Instagram

Haljinu nije trebalo dugo čekati - ona je, zapravo, pronašla nju. Kad je Laura u nju uskočila, sve je bilo jasno: "Stajala joj je kao salivena. Ima tu pojavu, to držanje. Točno onako kako sam zamislio".

Zigmanova kreacija nadahnuta je periskom, ugroženom školjkašicom iz Jadrana: "Ne želim raditi kostime koji doslovno prikazuju tradiciju. Ovo je pozornica, ovo je show. Treba bliještati, ali i slati poruku. Periska je zanemarena, a toliko je posebna. Kao i naš Jadran - zaslužuje da je se vidi u najglamuroznijem izdanju".

Foto: Instagram

Haljina je spektakularna sama po sebi. Izrađena je od žičane mreže i prekrivena kristalima Swarovski od glave do pete. A Zigman je i tu ostao dosljedan svom duhu.

- Rekao sam joj: 'Nemoj van kad grmi', sve je od žice - smije se Zigman.

Laura će u ovoj kreaciji biti viša od dva metra, zahvaljujući okovratniku koji se izdiže pola metra iznad njezine glave.

- Bit će najviša djevojka, i to je namjerno. To se pamti - ističe Zigman dodajući kako je haljina skraćena upravo zato da naglasi Laurine duge noge: "Treba slaviti jednostavnu, prirodnu ljepotu - pogotovo kad je sve oko nas toliko sivo".

Foto: Instagram

A dok Hrvatska i svijet pričaju o našoj misici te se dive njezinoj ljepoti i impresivnoj visini, Zigman radi na novim projektima.

- Pripremam kostime za Severininu Arenu, radio sam za Disney, pripremam novu sezonu web shopa. Uživam u tome što radim. Ali ovo s Laurom - to je nešto posebno. To sigurno neću zaboraviti - priznao je Juraj Zigman.

Iako će vas na prvu osvojiti osmijehom i visinom od čak 191 centimetar, Laura ima mnogo više od toga. Aktualna Miss Universe Hrvatske svakodnevno nosi uniformu medicinske sestre i iza sebe već ima devet spašenih života.

- To nam je zadatak - spašavati ljudske živote. Za to smo svakodnevno tamo. Ako ne obavljamo svoj posao, nismo zadovoljni - rekla je Laura ranije.

Zagreb: Laura Gnjatović nova je Miss Universe Hrvatske
Zagreb: Laura Gnjatović nova je Miss Universe Hrvatske | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

