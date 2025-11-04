Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Nagađanja oko toga tko će biti iduća Miss Universe već su započela. U komentarima koji su preplavili društvene mreže sve se češće spominje i ime hrvatske kandidatkinje Laure Gnjatović. Prestižan izbor ljepote održat će se ovoga mjeseca u Tajlandu.

Obožavatelji i vjerni pratitelji ovog događanja na mrežama poput Instagrama, Tik Toka i X već nagađaju koje će ljepotice ući u Top 20 kandidatkinja koje će se natjecati za titulu najljepše.

Pratitelji ovog natjecanja iz cijeloga svijeta našu Lauru smatraju velikom konkurencijom drugim djevojkama. Uz njen izgled, samouvjerenost i nastup, dive se i njenoj visini od impresivnih 191 centimetar.

Laura, koja je privukla pažnju publike, na izboru ljepote predstavljat će Lijepu Našu, a Miss Universe Hrvatske postala je krajem travnja ove godine. Ova rođena Zadranka, osim što se bavi modom, trenutno studira i sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.

Foto: Instagram

Osim toga, 23-godišnja Laura uživa i u bavljenju sportom pa je tako profesionalna odbojkašica koja igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Govori i tri strana jezika, a također je i velika humanitarka. Nedavno je u Dubrovniku organizirala i modnu reviju od koje je prihod bio namijenjen najpotrebitijima.

Lijepa misica ljubiteljica je prirode, životinja i umjetnosti, a posebno uživa u sviranju gitare, slikanju, plesanju i još mnogim stvarima. U privatnom životu, Lauri veliku podršku pruža i zaručnik, košarkaš Filip Vujičić.

Foto: Instagram

Kao Miss Universe Hrvatske, Laura bi željela iskoristiti svoju poziciju kako bi potaknula stvaranje stvarne promijene u društvu te 'bila glas za one koji nemaju priliku biti saslušani'.