Obavijesti

Show

Komentari 0
MISS UNIVERSE

Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Cijeli svijet priča o njoj! Našoj misici predviđaju veliki uspjeh
3
Foto: Instagram

Lijepa Laura Gnjatović nije osvojila samo srca domaćeg žirija, već i obožavatelja ovog prestižnog natjecanja u ljepoti diljem svijeta. Svi su zapanjeni njenom pojavom i nastupom

Nagađanja oko toga tko će biti iduća Miss Universe već su započela. U komentarima koji su preplavili društvene mreže sve se češće spominje i ime hrvatske kandidatkinje Laure Gnjatović. Prestižan izbor ljepote održat će se ovoga mjeseca u Tajlandu.

ZARUČENI SU FOTO Hrvatska Miss Universe svugdje privlači poglede, a srce je dala hrvatskom košarkašu
FOTO Hrvatska Miss Universe svugdje privlači poglede, a srce je dala hrvatskom košarkašu

Obožavatelji i vjerni pratitelji ovog događanja na mrežama poput Instagrama, Tik Toka i X već nagađaju koje će ljepotice ući u Top 20 kandidatkinja koje će se natjecati za titulu najljepše.

Pratitelji ovog natjecanja iz cijeloga svijeta našu Lauru smatraju velikom konkurencijom drugim djevojkama. Uz njen izgled, samouvjerenost i nastup, dive se i njenoj visini od impresivnih 191 centimetar.

POZNATI DIZAJNER FOTO Naša Miss Universe nosi Zigmana: Evo koje su sve dive nosile kostime našeg dizajnera
FOTO Naša Miss Universe nosi Zigmana: Evo koje su sve dive nosile kostime našeg dizajnera

Laura, koja je privukla pažnju publike, na izboru ljepote predstavljat će Lijepu Našu, a Miss Universe Hrvatske postala je krajem travnja ove godine. Ova rođena Zadranka, osim što se bavi modom, trenutno studira i sestrinstvo te radi u jednoj dubrovačkoj poliklinici.

Foto: Instagram

Osim toga, 23-godišnja Laura uživa i u bavljenju sportom pa je tako profesionalna odbojkašica koja igra za Ženski odbojkaški klub Dubrovnik. Govori i tri strana jezika, a također je i velika humanitarka. Nedavno je u Dubrovniku organizirala i modnu reviju od koje je prihod bio namijenjen najpotrebitijima.

LIJEPA LAURA FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Lijepa misica ljubiteljica je prirode, životinja i umjetnosti, a posebno uživa u sviranju gitare, slikanju, plesanju i još mnogim stvarima. U privatnom životu, Lauri veliku podršku pruža i zaručnik, košarkaš Filip Vujičić.

Foto: Instagram

Kao Miss Universe Hrvatske, Laura bi željela iskoristiti svoju poziciju kako bi potaknula stvaranje stvarne promijene u društvu te 'bila glas za one koji nemaju priliku biti saslušani'.

LIJEPA ZADRANKA Tko je Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske: Od odbojke i sestrinstva do krune i Tajlanda
Tko je Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske: Od odbojke i sestrinstva do krune i Tajlanda

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči
KAKO SE VI BUDITE?

FOTO Golišave pod plahtama za dobro jutro! Pogledajte što ove ljepotice rade kad otvore oči

Brojne slavne djevojke čim otvore oči, vole 'okinuti' selfie i pokazati pratiteljima kako izgledaju prirodne i bez šminke na licu. No, mnogi primijete i druge detalje koje se kriju u krevetu...
FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad
GALERIJA SAVRŠENSTVA

FOTO Drage dame, uživajte! Ovo su najseksi frajeri ikad

Časopis People skoro 40 godina objavljuje listu najatraktivnijih muškaraca na svijetu. Mnogi su muškarci nosili tu titulu, a neki od njih i više puta...
FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine
LIJEPA LAURA

FOTO Noge do poda! Naša Miss Universe ponosno pokazuje svih svojih impresivnih 191 cm visine

Hrvatska misica Laura Gnjatović otputovala je na Tajland kako bi predstavila Lijepu Našu na izboru za Miss Universe 2025. Ono što mnogi ne znaju je da je ova ljepotica visoka više od 190 centimetara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025