Jurčević javno pričala o svojoj trudnoći: 'Primila sam više od 70 doza antibiotika u bolnici...'

Pjevačica Lana Jurčević (39) i njen dugogodišnji partner Filip Kratofil postali su roditelji. Pjevačica je dobro, a obitelj je jako sretna, za 24sata je rekla Filipova majka Natalija.

No, iza Lane nije ni malo lak period.

Estradna zvijezda i uspješna poduzetnica otkrila je krajem kolovoza da je završila u bolnici zbog komplikacija u trudnoći. Tada je napisala i kako je tamo provela 40 dana te tijekom tog perioda primila više od 70 doza antibiotika.

- Život je lijep! Zahvalna za svaki novi dan… Nikad nemoj dati da te strahovi i neizvjesnost u bilo čemu ‘paraliziraju’ i zagade ti psihu i emocije i tijelo… To su ‘alati’ koji su nam dani, koje imamo i s kojima sami upravljamo. Iskoristite ih u svoju korist. I u korist svih onih koji su okruženi vama. Budite im motivacija i inspiracija svojim primjerom - poručila je Lana jednom prilikom iz bolnice.

Pjevačica je prije svega godinu dana razmišljala o majčinstvu i razlozima zašto do tada nije imala dijete.

- Što sam starija, sve sam svjesnija da postoji dobar razlog zašto nisam do sada imala dijete... Da je moja podsvijest možda to negdje blokirala i odugovlačila... Za mene je toliko velika stvar, s toliko odgovornosti, toliko pretpripreme... Želim biti najbolja verzija sebe, želim u smeće baciti svoj ego, očekivanja, doživljavanje tog bića kao projekta kao što to nažalost mnogi rade... Ne želim projektirati svoje ambicije, želje, neispunjene stvari, nego njegovati njegovu autentičnost, pomoći mu u njegovom putu. Uglavnom, jako dugačka i duboka tema koja me oduvijek jako zanimala - napisala je Lana krajem prošle godine.