Dugo očekivani album Jure Brkljače, napokon je tu. 'Ostani tajna moga života' naslov je prvijenca kojim se predstavlja talentirani pjevač. Uz već poznate pjesme kao što su 'Ne postojim kad nisi tu', 'Znao sam' i duet s Tonijem Cetinskim 'Ovo je istina', možemo pronaći i nove singlove iz autorske radionice Miroslava Rusa, ali i samoga Jure Brkljače.

Jure je prošao dug put od prvih pojavljivanja u natjecateljskom showu do dolaska u Hit Records u kome je ostvario vrlo uspješnu suradnju s timom Miroslava Rusa. Rezultat tog marljivog rada je i album 'Ostani tajna moga života', a svoje zadovoljstvo svime, nije krio ni sam Jure.

- Ovaj album prvijenac je sav rad ovih pet godina, od početka moje službene karijere, ali je to ujedno i potvrda, kako je u životu sve moguće, ako dovoljno želiš i to živiš. Moj početak stvaranja pjesama u svojoj sobi za klavirom, kada je za mene izdavanje albuma bilo miljama daleko, a sada je to stvarnost. Album 'Ostani tajna moga života' za mene će biti vječna uspomena na moju mladost i na vrijeme u kojem sam odrastao, te kako sam se osjećao. Želim zahvaliti cijelom mojem timu, Mihaelu Blumu, Zvonimiru Domazetu, Josipu Cvitanoviću, Fedoru Boiću, koji su radili na pjesmama. Posebno hvala Miroslavu Rusu, koji potpisuje većinu pjesama, te koji me je prepoznao među prvima, kako kao autora, tako i pjevača. Također, želim se zahvaliti i Tonyju Cetinskom, koji me usmjerio na najbolji mogući način i naravno hvala cijelom Hit Recordsu, koji su za mene radili kao što nitko ne bi - rekao je Jure Brkljača.

Da je obostrano, a za Rusa i nešto najbolje posljednjih godina, potvrdio nam je i on sam.

- Rad na albumu prvijencu Jure Brkljače, nešto je najbolje što mi se desilo u posljednjih nekoliko godina, što se tiče autorskog rada. S obzirom da izuzetno cijenim njegova autorska ostvarenja, trudio sam se da se kao nikada do sada približim zvuku mediterana. Jure je pjevač čiji je uspon neminovan i autor koji će donijeti jako puno lijepih pjesama. Njegova smirenost, rekao bih čak i odgoj, uz sav talent koji posjeduje učinili su za mene ovo snimanje bajkom. Sve pjesme koje sam uradio za album 'Ostani tajna moga života', kao i naslovnu, uradio sam iz sve snage, kao što sam donio i na albume najvećih regionalnih izvođača, jer ja Juru i pored njegovih godina s vjerom svrstavam među njih - istaknuo je Miroslav Rus.