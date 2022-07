Jurica iz 'Večere' o samostanu: 'Svatko prekrši neko pravilo. Shvatio sam da to nije za mene'

Jurica Hrbud (26) iz Klanjca u ponedjeljak je u 'Večeri za 5 na selu' osvojio kandidate ukusnim jelima i opuštenom atmosferom. Kao domaćin gostima je pripremio svoj namaz od čvaraka te više vrsta sira za predjelo, složenac od mlinaca i piletine za glavno jelo, a desertom je pokazao svoje umijeće ukrašavanja kolača.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jurica je za svoju večeru od ostalih natjecatelja dobio 36 bodova, a za nas je ispričao kakvi su mu dojmovi s večere, otkrio nam je detalje života u samostanu, a govorio je i o svom hobiju aranžiranja cvijeća.

U 'Večeri za 5 na selu' ste po prvi put bili pred kamerama, biste li se ikad prijavili u neki drugi show?

U 'Večeri za 5 na selu' sam sudjelovao prvi put, baš kao i pred kamerama i ne mogu reći da mi se nije svidjelo. Sebi sam dokazao da mogu biti prirodan i da mogu pokazati sebe kakav jesam, što su mi potvrdili moja obitelj i prijatelji. Možda mi je bilo prvi put pred kamerama, ali definitivno nije zadnji!

Otkud ljubav prema kuhanju? Tko vas je naučio tajne zanata?

Ljubav prema kuhanju rodila se od malih nogu, kad sam mami pomagao oko izrade kolača. Prvi put dodaš nešto, drugi put promiješaš nešto i tako sam malo pomalo zavolio kuhanje, a posebno izradu kolača i slastica.

U showu ste upoznali nove ljude, kakav su dojam ostavili na vas i jeste li još uvijek u kontaktu?

Mislim da smo se kao kandidati dobro upoznali i da smo baš kliknuli jer je cijeli tjedan vladala dobra atmosfera. Jako smo jaki kao individue i svatko je mogao pokazati u čemu je dobar i što sve zna.

Spomenuli ste da ste bili u samostanu. Kad ste osjetili da je to vaš poziv?

U samostanu sam bio nešto više od dvije godine i to su mi bile predivne dvije godine koje ne bih mijenjao ni za što jer sam upoznao sebe i na neki način shvatio što želim u životu. Pitaš se mnoga pitanja pa sam se tako i ja pitao je li život u samostanu za mene. Po karakteru sam osoba koja ide glavom kroz zid pa sam odlučio probati. Bio sam, vidio sam, ali kako sam rekao - nisam mogao živjet nešto za što shvatiš da nije za tebe.

Koja su vam to pravila smetala u samostanu pa ste ga napustili?

Kako sam već rekao, bilo mi je jako lijepo u samostanu. Pravila su tu da ih se držiš jer te vode do istinskog življenja poziva u samostanu. Svatko prekrši pokoje pravilo u životu i to nije ništa čudno. Ali jednostavno sam vidio da to nije život koji bih mogao živjeti. Bio sam iskren prema sebi i shvatio da se više ne pronalazim u tome i da tu završava moj život u samostanu.

Iako ste odustali od života u samostanu, postoji li nešto što vas je posebno radovalo u tome?

Samostan mi je bio predivno iskustvo u kojem sam upoznao sebe i svoje talente, između kojih je i aranžiranje. Meni je općenito to bilo jako sretno razdoblje života koje mi je, kako sada gledam, trebalo baš u tom trenu života.

Kandidati su komentirali da su jela odlična, a onda vam dali 36 bodova, davali 9 jer žele ostaviti prostora za druge... Kako ste reagirali na to?

Sad se možemo malo dotaknuti i večere koja je po meni super prošla. Ja sam jako zadovoljan jer je sve ispalo baš onako kako sam zamislio i stvarno ne bih ništa mijenjao. Nisam ni ljutit ni razočaran ocjenama jer je svatko od nas imao slobodu ocijeniti kako misli da je pojedinac zaslužio. Mene je više u tom cijelom projektu zanimalo kako sve izgleda iza kamera, kakav ću ja biti pred kamerama i da se prikažem onakvim kakav sam zapravo i mislim da sam to pokazao.

Jesu li kandidati kalkulirali s ocjenama da bi pobijedili oni sami? Je li postojao neki dogovor?

Ne znam je li bilo kalkulacije, ja sam ocjenjivao uglavnom hranu, sitnice nisam ocjenjivao tako da stojim iza svake svoje ocjene i ne bih je mijenjao. Sve u svemu, mislim da nisu postojali dogovori već možda samo poznanstva od ranije.

Vozite taksi, što je najčudnije što vam se dogodilo?

Trenutno vozim taksi i uživam u poslu jer radim s ljudima. Imam puno iskustva, ali su uglavnom dobra i nisam imao nekih neugodnih ili čudnih situacija. Najviše je iskustava bazirano na razgovoru jer ti ljudi stvarno svašta pričaju. Od problema u životu do nekih sočnih detalja iz njihovih života. Uglavnom se ni ne sjećam razgovora jer ne poznajem osobu koju vozim, tako da čuješ, zaboraviš i tako u krug.

Kreativna ste osoba, znate i aranžirati cvijeće, kojim poznatim osobama biste voljeli uređivati vjenčanje, rođendane?

Jako sam kreativan i puno stvari mi ide od ruke. Brzo učim i to mi je jedna od dražih kvaliteta. Tek sam na početku svoje “karijere”, ali volio bih jednog dana poznatima uređivati svadbe ili rođendane.

Najčitaniji članci