Jurica Pađen progovorio o ocu i otkrio: Vlado Kalember najveći je zavodnik moje generacije...

Glazbenik Jurica Pađen (68) gostovao je u IN Magazinu gdje je pričao o gubitku oca u ranoj dobi, a otkrio je i neke zanimljive detalje iz svoje karijere.

Jurica je imao osebujnu glazbenu karijeru, svirao je u Parnom Valjku, Azri i Grupi 220, a osmislio je i naziv grupe Aerodrom, za koju je skladao većinu hitova. Za IN Magazin otkrio je kako je Siniša Vuco zaslužan za prateće vokale na pjesmu 'Otkazani let' te je otkrio kako je smislio ime 'Aerodrom' za grupu.

- Ja sam smislio naziv Aerodrom, za to je kriva jedna djevojka koja je bila stjuardesa, odnosno moja prva ljubav zapravo koja me inspirirala i na onu poznatu čuvenu baladu '24 sata'. I onda sam ju čekao tamo na aerodromu sa svojim Spečkom i razmišljao - kako da nazovem bend - otkrio je.

Razgovarao je i o najvećim zavodnicima njegove generacije, a nije previše razmišljao o odgovoru.

- Zavodnik, mislim to podrazumijeva da se nije morao uopće truditi da ti nešto radiš, da zoveš, da šalješ cvijeće, a na primjer Vlado Kalember, kakvo zavođenje pa on se morao skrivati od žena onda znam da je Bregović isto bio kao on - rekao je.

Pađen je progovorio i o gubitku oca. Jednom je prilikom za Večernji list otkrio kako je ostao bez oca kada je imao samo 5 godina, a sada je pričao o tome kako mu je bilo odrastati bez njega.

- Pa mislim da je utjecalo na mene na taj način da sam se morao izboriti sam za puno više stvari nego moji vršnjaci da sam shvatio da me nema tko štititi na neki način. Nitko neće doći i pokloniti mi nešto ili mi dati - ispričao je Jurica.

