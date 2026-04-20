Obavijesti

Show

Komentari 1
SAVLADALE JU EMOCIJE

Justin Bieber pjevao Billie Eilish na pozornici: Skoro je zaplakala

Piše Stela Kovačević,
Foto: Društvena mreža X

I drugi vikend Coachelle Justin Bieber (32) je oduševio svoje obožavatelje nostalgičnim nastupom. Na bini su mu se pridružile zvijezde poput Sexyy Red, Billie Eilish i SZA.

Nastup je otvorio pjesmama sa svog Swag albuma, uključujući pjesme 'Go Baby' i 'All I Can Take'. No vrhunac nastupa bio je ponovo 'YouTube dio'. Bieber je pretraživao svoje stare stvari, puštao ih pa pjevao.

Atmosfera je dosegnula vrhunac kada je izveo hit 'One Less Lonely Girl'. Kao i nekad, nastup je posvetio jednoj djevojci koja je došla na binu, a ovog puta to je bila - Billie Eilish. Inače, glazbenica je više puta naglasila kako je Bieber njen veliki idol, a upoznali su se na  Coachelli 2019. godine, a kasnije su surađivali na remiksu njezine pjesme 'Bad Guy.'

Na pozornici su je savladale emocije i zamalo je zaplakala.

Završna gošča bila je SZA, koja je s Justinom otpjevala 'Snooze'. Tijekom nastupa ugostio je i Sexyy Red na pjesmi 'Sweet Spot' te Big Sean za 'As Long As You Love Me' i 'No Pressure'.

Podsjetimo, prošlog je tjedna puštao pjesme na YouTubeu i pjevao uz njih te se tako prisjetio svojih početaka zajedno s publikom. I ovog je vikenda pokazao stare snimke, uključujući izvedbu pjesme 'Cry Me a River'.

Bieber je zaključio oba vikenda kao headliner Coachelle, a kruže glasine kako priprema i veliku turneju. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026