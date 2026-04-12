Bieber razočarao fanove na Coachelli, J. Lo ukrala show

Justin Bieber (32) u subotu je po prvi put nastupio kao glavni izvođač na Coachelli, nakon što se na pozornici tog festivala prethodnih godina pojavio četiri puta kao gost iznenađenja. Za ovaj nastup, koji je označio i njegov veliki povratak na scenu nakon otkazivanja turneje 2022. zbog zdravstvenih problema, navodno je plaćen deset milijuna dolara.

Iako je dočekan s glasnim ovacijama, Bieber je na pozornicu izašao ležerno odjeven u kratke hlače, majicu s kapuljačom i naočale. Na svom nastupu, koji je kasnio, većinom je izvodio pjesme s novijih albuma 'Swag' i 'Swag II' iz 2025. godine, dok je svoje stare, globalne hitove uglavnom zanemario.

Iako je izveo pokoju popularnu pjesmu poput hita 'Stay' iz 2021., obožavatelji su na društvenim mrežama uglavnom izražavali nezadovoljstvo i podsmijeh.

Tijekom pauze obratio se publici, hvaleći "prekrasna lica u publici večeras", te slatko upitao one koji prate prijenos uživo:

​- Kako ste vi kod kuće?

Negativne reakcije na društvenim mrežama

Društvene mreže preplavili su komentari razočaranih posjetitelja i gledatelja. Mnogi su smatrali da Bieber nije ispunio očekivanja koja dolaze s pozicijom glavnog izvođača na tako velikom festivalu.

"Justin Bieber je bio headliner Coachelle samo da ne bi svirao nijedan svoj klasik", glasio je jedan od komentara. Drugi su bili još oštriji: "Ne mogu zamisliti da platim tisuće dolara kako bih gledao Justina Biebera kako zvuči loše i hoda okolo u majici s kapuljačom i naočalama. Ovo je uvredljivo za njegove fanove."

Jedan je gledatelj, kako prenosi Daily Mail Online, teoretizirao: "To se dogodi kad prodaš svoj glazbeni katalog i ostane ti samo zadnji album koji nitko ne zna."

Iznenadni nastup Jennifer Lopez

Neposredno prije Bieberovog nastupa, Jennifer Lopez (56) je priredila pravo iznenađenje i debitirala na Coachelli nakon gotovo tri desetljeća duge glazbene karijere.

Pjevačica je izazvala euforiju u publici kad se pojavila na pozornici kao gošća tijekom nastupa Davida Guette.

Zajedno su izveli svoju novu pjesmu 'Save Me Tonight', a Lopez je dominirala pozornicom u uskom kombinezonu brenda The Blonds koji je istaknuo njezinu figuru. Kombinaciju je upotpunila tirkiznom pernatom jaknom Juliena McDonalda i sunčanim naočalama.

Tijekom nastupa je u jednom trenutku skinula jaknu i bacila je u stranu, na oduševljenje publike.

​- Napravite buku za J.Lo! - povikao je Guetta dok je Lopez dolazila do DJ pulta kako bi ga zagrlila.

Još glazbenih iznenađenja

Kehlani se također neočekivano pojavila tijekom nastupa pjevača Giveona. Zajedno su izveli njezinu novu pjesmu 'Folded', koju su za ovu priliku preradili u duet. Giveon (31) je nakon toga nagovijestio moguću novu suradnju.

​- Možda ćete vrlo brzo čuti nešto od nje i mene - rekao je.

Među izvođačima se našao i dvadesetogodišnji roker Sombr, pravim imenom Shane Boose, koji je izveo miks svojih hitova. Kao posebno iznenađenje, na pozornicu je doveo frontmena grupe Smashing Pumpkins, Billyja Corgana.

U dirljivom trenutku koji su mnogi opisali kao predaju štafete, Corgan i Sombr zajedno su izveli legendarnu pjesmu '1979' iz 1995. godine.