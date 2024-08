Justin Timberlake na sudu zbog vožnje u pijanom stanju: 'Ma, popio sam samo jedan martini!'

Justina Timberlakea (43) zaustavila je policija 18. lipnja u gradu Sag Harboru, oko 160 kilometara istočno od New Yorka, nakon što su primijetili da se njegov BMW nije zaustavio na znaku stop i da nije bio unutar prometne trake.

Policajac koji je zaustavio pjevača rekao je da nije bio u stanju voziti.

- Oči su mu bile krvave i staklene, iz daha mu se širio jak miris alkohola, nije se mogao usredotočiti, usporeno je govorio, nesigurno hodao i loše je prošao sve standardne testove za provjeru trijeznosti - stoji u policijskom izvješću.

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

Timberlake je u postupku sudjelovao video vezom iz Antwerpena u Belgiji gdje je na turneji na kojoj promovira zadnji album.

Sudac Carl Irace naredio je da se Timberlakeu oduzme vozačka dozvola, a pjevačev odvjetnik Edward Burke rekao je novinarima da će to trajati dok traje slučaj.

Burke je ponovno inzistirao na tome da izvođač nije bio pijan te da je popio samo jedan martini prije nego što je zaustavljen.

EXCLUSIVE Justin Timberlake leaves a police station in The Hamptons | Foto: Profimedia/ilustracija

Sljedeće ročište u ovom slučaju zakazano je za 9. kolovoza, a Timberlake ne mora prisustvovati.