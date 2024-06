Početak kraja za Timberlakea? 'Na lošem je glasu, svi misle da je naporan kreten. Ego je velik!'

Justin Timberlake (43) nedavno se našao u policijskoj postaji nakon što su ga uhitili zbog vožnje u pijanom stanju. On se tada, kako pišu strani mediji, branio da je popio samo jedan martini. No, policajci su odmah primijetili u kakvom je stanju, a popularni pjevač morat će i na sud krajem srpnja. Strani mediji navode kako je ovo još jedan udarac na ego Timberlakea, posebice jer ga mladi policajac koji ga je priveo - nije prepoznao.

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

- Tiho je rekao: 'Ovo će mi uništiti turneju', a mladi policajac ga je pitao: 'Kakvu turneju?' - rekao je jedan izvor ranije. Drugi izvori sada tvrde kako je ovo još jedna od loših stvari u karijeri Justina Timberlakea.

- Album mu nije tako dobro prošao - rekao je jedan izvor za Page Six. Nakon samo četiri tjedna, album 'Everything I Thought It Was' ispao je s ljestvice Billboard 200, a ni prodaja ulaznica za turneju ne ide baš dobro...

- Nema ni nekih većih glumačkih uloga trenutno. Mislim da ima lošu reputaciju u Hollywoodu, gledaju ga kao napornog kretena - dodao je izvor i poručio kako Timberlake ima 'poveći ego'.

Radi li se o krizi srednjih godina? Ni njegova supruga Jessica Biel nije bila pretjerano sretna nakon što su vijesti o uhićenju i vožnji u pijanom stanju, ali i fotografija iz policije, preplavile svjetske medije. Kako je naveo US Weekly, bila je vrlo uzrujana zbog toga.

- Imidž zlatnog dečka se definitivno potrošio - rekao je izvor.