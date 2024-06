Justin Timberlake se po prvi put oglasio nakon što su ga uhitili

Prije nekoliko dana popularni pjevač i glumac Justin Timberlake (43) završio je u policijskoj postaji gdje je i prenoćio, nakon što ga je policija uhitila zbog vožnje u pijanom stanju. Iako se branio da je 'popio samo jedan martini', policajci su odmah na njemu vidjeli da je pod utjecajem alkohola.

- Ovo će mi uništiti turneju - navodno je rekao pjevač kada su ga privodili. Izvor je za strane medije ispričao i kako ga jedan od policajaca nije prepoznao - niti po izgledu, niti po imenu, pa ga je nakon te rečenice pitao: 'Kakvu turneju?', na što mu je pjevač rekao: 'Pa svjetsku turneju!'

Justin Timberlake is shown in this police booking photo after he was arrested for driving while intoxicated, in this handout picture | Foto: SAG HARBOR POLICE DEPARTMENT

Upravo je u sklopu te turneje Timberlake nastupio u petak u Chicagu, a tamo se pjevač kratko obratio svojim obožavateljima.

- Bio je ovo težak tjedan. Znam da me ponekad teško voljeti, ali me vi i dalje nastavljati voljeti - rekao je. Bio mu je to ujedno i prvi koncert nakon uhićenja.

Podršku su mu dali i njegovi obožavatelji.

- Ljudi griješe. Naravno, nitko ne opravdava to što je navodno napravio. Ali, znate, za takvu pogrešku... Puno ljudi ima kazne zbog vožnje u pijanom stanju. Nitko ne kaže da je to dobro, ali i dalje ga volim na kraju dana - rekao je jedan obožavatelj za Reuters.

Strani mediji su nakon uhićenja počeli pisati i kako mu se 'isprao imidž zlatnog dečka' te kako je na lošem glasu u Hollywoodu zbog 'velikog ega'.

2024 iHeartRadio Music Awards | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Album mu ne prolazi najbolje, a ni ulaznice za koncerte se baš ne prodaju - rekao je jedan izvor za Page Six koji je istaknuo da Timberlake u zadnje vrijeme nema ni većih glumačkih uloga.

- Mislim da ga u Hollywoodu gledaju kao napornog kretena - zaključio je.