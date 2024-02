Justin Timberlake usred nastupa izazivao Britney? 'Želim se ovim putem ispričati je*eno nikome'

Društvene mreže tvrde da je pjevač Justin Timberlake (43) na jučerašnjem koncertu u New Yorku izazivao bivšu djevojku, pjevačicu Britney Spears (42), prenosi Page Six. Ona se nedavno ispričala što je u svojim memoarima napisala da ju je pjevač nagovarao na pobačaj.

- Želio bih iskoristiti ovu priliku da se je*eno nikome ne ispričam - rekao je Justin tijekom nastupa, prije nego je zapjevao 'Cry Me a River', prenosi Page Six.

Izjava je nastala svega nekoliko dana nakon što je izbacio novi studijski album, a kojeg je pohvalila i sama Britney.

- Kakav kreten - komentirao je jedan od korisnika na društvenim mrežama, a drugi se nadovezao emotikonima smajlića koji povraća.

#britneyspears ♬ original sound - BreatheHeavy @breatheheavycom "I'd like to take this opportunity to apologize to absolutely f---ing nobody," Justin Timberlake said during his set at Irving Plaza in New York City Wednesday night right before performing "Cry Me a River." You may recall a few days ago, Britney Spears posted (then deleted) an apology to Justin for some of the things she wrote in her book, 'The Woman In Me.' "I wanna apologize for some of the things I wrote about in my book," Britney wrote. "If I offended any of the people I genuinely care about I am deeply sorry… I also wanted to say I am in love with Justin Timberlake’s new song ‘Selfish’ 🌹 It is soo good." #justintimberlake

Ipak, bilo je i onih koji su stali u obranu. Justinu.

- Ona je loša osoba, a njeni fanovi su užasni ljudi - glasio je jedan od komentara.

Britney i Justin bili su zajedno tri godine, od 1999. do 2002. godine, a ona je prošle godine objavila svoje memoare 'The Woman In Me', a kasnije se i ispričala zbog nekih dijelova, misleći na Justinovo nagovaranje da pobaci.

- Želim se ispričati za neke stvari koje sam napisala u svojoj knjizi. Ako sam ikoga uvrijedila, od ljudi do kojih mi je stalo, jako mi je žao. Također sam htjela reći da obožavam novu pjesmu Justina Timberlakea 'Selfish' - napisala je.

Foto: PA/PRESS ASSOCIATION

U memoarima je opisala osjećaj nakon prekida opisala kao 'bludnica koja je slomila srce američkom zlatnom dečku'.

- Osjećala sam da u to vrijeme nema načina da ispričam svoju stranu priče. Nisam mogla objasniti jer sam znala da nitko neće stati na moju stranu nakon što je Justin uvjerio svijet u svoju verziju. Mislim da Justin nije shvaćao moć koju je imao posramljujući me - napisala je Britney u memoarima.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Također je objasnila da je pobacila jer on nije bio spreman postati otac.

- Rekao je da nismo spremni imati dijete u našim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to - napisala je.