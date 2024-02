Sjećate li se ovog skandala na Super Bowlu? Prije 20 godina su Janet i Justin šokirali javnost

Poluvrijeme američkog Super Bowla već je desetljećima događaj sam za sebe. Ipak, poluvrijeme koje se na poseban način upisalo u povijest pop-kulture jest ono prije točno 20 godina, 1. veljače 2004., kada je Justin Timberlake (43) slučajno ogolio dojku pjevačici Janet Jackson (57).

Taj događaj, koji je izazvao nevjerojatnu lavinu komentara i reakcija, danas Amerikanci pamte kao 'Nipplegate' ili 'Janetgate', a pokrenuo je pravu debatu o neprimjerenim scenama na televiziji uživo.

Janet Jackson na poluvremenu završnice doigravanja NFL-lige američkog nogometa, omiljenom Super Bowlu, pjevala niz svojih hitova, poput 'All for You', 'Rhythm Nation' i 'The Knowledge'. Timberlake je izašao kao gost iznenađenja, pa su zajedno zapjevali 'Rock Your Body'.

Dok je pjevao zadnji stih, koji, ironično, glasi 'bolje da budeš gola do kraja ove pjesme', Justin je povukao dio Janetinog kostima te joj otkrio desnu dojku. Pjevačica je ostala zaprepaštena, a produkcija je sekundu nakon promijenila sliku na široki kadar pozornice. CBS i MTV, televizije koje su producirale emisiju za poluvrijeme ispričale su se te su isticali da nisu znali da će nastup uključivati golotinju.

Foto: Youtube

Direktor MTV-a, kojemu je nakon ovog incidenta zabranjeno organiziranje 'poluvremena' okrivio je pjevačicu, rekavši da je Janet sve sama isplanirala, no pjevačica je to oštro demantirala.

- Justin je trebao povući gumeni korzet i otkriti crveni čipkasti grudnjak. Dogodila se greška s garderobom i dojka joj je slučajno otkrivena - rekli su njezini predstavnici.

Kontroverze koje je incident na poluvremenu stvorio bile su nezamislive. Dugo se špekuliralo o 'krivcu', a neki su teoretičari tvrdili da je to bio plan američke Vlade da narodu skrene pozornost s rata u Iraku. S druge strane, dizajner Wayne Scot Lukas uvjeravao je da plan 'skovao' Timberlake kako bi 'nadmašio' svoju bivšu partnericu Britney Spears, koja je punila naslovnice godinu ranije kada je poljubila Madonnu.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Incident je imao toliki odjek da je Janet Jackson bila najpretraživanija osoba na internetu 2004. i 2005., a srušen je i rekord za najpretraživaniji događaj u jednom danu. Također, jedan od osnivača YouTubea, Jawed Karim, otkrio je da je upravo 'Nipplegate' bio okidač za stvaranje njihove stranice.

Na YouTubeu danas postoje nebrojeni isječci slavnog incidenta, a neki od njih broje po milijune pregleda. Mnogi se slažu da je reakcija društva tada danas potpuno nezamisliva.

- Sjećam se ovoga od kada sam bila mala. Ne mogu vjerovati kako su se vremena promijenila, danas pjevačice žele biti što otkrivenije, a Janet je ovo zamalo koštalo čitave karijere. Ne mogu vjerovati da je nešto toliko banalno bila takva vijest - glasio je jedan od komentara.