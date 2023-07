Justus Reid iz 'Supertalenta' želi se preseliti na Balkan: Kuću u Americi prodajem i stižem tu...

Mladom Amerikancu Justusu Reidu jedan je video promijenio život. Tada se upoznao s Balkanom, koji mu se toliko svidio da je odlučio prodati kuću u Južnoj Dakoti i preseliti se. Prošle godine naša publika mogla ga je vidjeti pred malim ekranima u showu 'Supertalent'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako Justus Reid nema nikakvih balkanskih korijena, strastveno pjeva hrvatske pjesme i svojim izvedbama oduševljava cijelu regiju. Pokazao je to prošle godine u 'Supertalentu'.

Foto: Instagram

- Supertalent je bio nevjerojatan i istina je, nikad nisam svirao pred toliko ljudi dotad. To je najveća publika pred kojom sam svirao. Sada se taj broj promijenio. Bio sam jako nervozan. Na probama nisam dobro svirao. Kada sam došao na pozornicu to je bilo najbolji pokušaj - otkrio je glazbenik u IN Magazinu.

Justus nema nikakvih balkanskih korijena, ali obožava domaće pjesme i svoje izvedbe dijeli i na društvenim mrežama. Prodao je kuću s namjerom da se ovamo preseli.

Foto: Nova Tv

- Kupio sam ju kad sam imao 19 godina. Uštedio sam mnogo novca od vojnih treninga i prodavanja automobila i tada sam konačno kupio svoj prvi dom. Posljednje tri godine proveo sam sređujući je i sad kada je jako lijepa, savršeno mjesto za živjeti, ja ju prodajem - rekao je pjevač.

Za početak će napraviti turneju Balkanom, krenut će iz Beograda, proći kanjonom rijeke Tare, a krajem srpnja dolazi i do Hrvatske. Zemlje u regiji već je upoznao pa se upravo zato i želio vratiti.

- Moram reći najviše uživam s ljudima. Lijepo je kad te prepoznaju, vidjeti ta nasmiješena lica. Kultura je tako drugačija nego ovdje u Americi i volim te neke promjene - otkrio je dalje.

Justus je prvo napravio video o automobilu Yugu.

Foto: Instagram

- To je auto koji svi znaju u Hrvatskoj, Srbiji, bivšoj Jugoslaviji, ali prodavali su ga i u Americi kada je bio poznat kao najgori automobil ikad napravljen. Mislio sam da je dobra ideja napraviti video o najgorem autu. Ljudi nisu bili baš sretni, a video je bio popularan, ali iz pogrešnih razloga. Ljudi su se jako naljutili na mene - prisjetio se pa je u znak isprike pratiteljima otpjevao pjesmu 'Miki Milane', glazbenice Vere Matović.

- To je bilo super viralno. Bio sam u vijestima, ne samo u Srbiji nego na Balkanu. Nikad nisam vidio takav odgovor na pjesmu - objasnio je Justus.