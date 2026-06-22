Obavijesti

Show

Komentari 0
FINAC NASTUPIO U BJELOVARU

Kaarija obukao hrvatski dres na nastupu: Osjećam se kao Hrvat!

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Kaarija obukao hrvatski dres na nastupu: Osjećam se kao Hrvat!
2
Foto: instagram

'Sada se osjećam kao Hrvat', poručio je Finac Kaarija tijekom nastupa na Terezijani u Bjelovaru. I na društvenim mrežama je objavio isječak s koncerta gdje je u 'kockicama' te se zahvalio publici

Admiral

Eurovizijski miljenik, finski glazbenik Kaarija, u nedjelju je navečer po prvi puta nastupio u Hrvatskoj, i to na popularnoj bjelovarskoj Terezijani čije je ovo 30. izdanje. Publika ga je upoznala na Eurosongu 2023. godine, kada se predstavio u Liverpoolu pjesmom 'Cha Cha Cha', a iako je bio veliki favorit za pobjedu, nju je ipak odnijela Loreen s pjesmom 'Tattoo' i tako postala prva žena koja je dva puta osvojila ovo glazbeno natjecanje. 

SPEKTAKL NA TEREZIJANI FOTO Kaarija prvi put nastupio u Hrvatskoj! Ovako je izgledao koncert njega i Baby Lasagne
FOTO Kaarija prvi put nastupio u Hrvatskoj! Ovako je izgledao koncert njega i Baby Lasagne

Kaarija je u Bjelovaru nastupio uz Baby Lasagnu, još jednog eurovizijskog miljenika, a koji je Hrvatsku predstavljao godinu kasnije u Malmöu te također - završio na drugom mjestu. Njih dvojica i lani su se pojavila na pozornici tog natjecanja, no tog puta samo u revijalnom programu, te predstavili zajedničku pjesmu 'Eurodub'. U Bjelovaru su nastupili zajedno, ali i svaki pojedinačno sa svojim pjesmama. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Kaarija i Baby Lasagna u Bjelovaru 

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane
63
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Kao i na Eurosongu lani, i ovoga puta je dvojac donio dobru atmosferu, i to u samo srce Bjelovara, gdje je publika oduševljeno pjevala i plesala s njima, te skakala na njihove popularne hitove. 

Poseban je trenutak bio kada je Kaarija obukao hrvatski dres. 'Sada se osjećam kao Hrvat', rekao je na pozornici, prenosi Hype TV. 

Nakon koncerta se Kaarija zahvalio i na društvenim mrežama. Na Instagram storyju je objavio isječak s koncerta, dok je pjevao upravo u hrvatskom dresu. 'Hvala, Hrvatska', kratko je poručio. 

Foto: instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'
ZALUDJELA SVE

FOTO Vruća ljetna izdanja mame Renate, od haljina do bikinija: 'Čekaj, je l' to nema gaćice?'

Renata Lovrinčević Buljan, majka mladog golmana Borne Buljana, ponovno je zaludjela pratitelje na društvenim mrežama! Ovoga puta javila se u uskoj bijeloj haljini koja je savršeno naglasila njezinu figuru. Zgodnoj fitness trenerici ljetna kombinacija pristajala je kao salivena...
Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'
SOLO 'SAVRŠENI'

Šime Elez o ljubavi: 'Ne trčim ni za čim, dovoljno je biti otvoren'

Maja Šuput nedavno je objavila kako ona i Šime Elez više nisu zajedno. On je sada progovorio o tome traži li novu ljubav
Srpska influencerica Zorannah hvalila supruga Eloyja Rooma: 'On je upravo ispisao povijest'
PONOSNA JE

Srpska influencerica Zorannah hvalila supruga Eloyja Rooma: 'On je upravo ispisao povijest'

Njezin suprug vratar je reprezentacije Curaçaa. U utakmici grupne faze protiv Ekvadora, koja je završila rezultatom 0:0, Room je bio apsolutni heroj s nevjerojatnih 15 obrana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026