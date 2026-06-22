Kaarija obukao hrvatski dres na nastupu: Osjećam se kao Hrvat!

Eurovizijski miljenik, finski glazbenik Kaarija, u nedjelju je navečer po prvi puta nastupio u Hrvatskoj, i to na popularnoj bjelovarskoj Terezijani čije je ovo 30. izdanje. Publika ga je upoznala na Eurosongu 2023. godine, kada se predstavio u Liverpoolu pjesmom 'Cha Cha Cha', a iako je bio veliki favorit za pobjedu, nju je ipak odnijela Loreen s pjesmom 'Tattoo' i tako postala prva žena koja je dva puta osvojila ovo glazbeno natjecanje.

Kaarija je u Bjelovaru nastupio uz Baby Lasagnu, još jednog eurovizijskog miljenika, a koji je Hrvatsku predstavljao godinu kasnije u Malmöu te također - završio na drugom mjestu. Njih dvojica i lani su se pojavila na pozornici tog natjecanja, no tog puta samo u revijalnom programu, te predstavili zajedničku pjesmu 'Eurodub'. U Bjelovaru su nastupili zajedno, ali i svaki pojedinačno sa svojim pjesmama.

POGLEDAJTE GALERIJU: Kaarija i Baby Lasagna u Bjelovaru

Kao i na Eurosongu lani, i ovoga puta je dvojac donio dobru atmosferu, i to u samo srce Bjelovara, gdje je publika oduševljeno pjevala i plesala s njima, te skakala na njihove popularne hitove.

Poseban je trenutak bio kada je Kaarija obukao hrvatski dres. 'Sada se osjećam kao Hrvat', rekao je na pozornici, prenosi Hype TV.

Nakon koncerta se Kaarija zahvalio i na društvenim mrežama. Na Instagram storyju je objavio isječak s koncerta, dok je pjevao upravo u hrvatskom dresu. 'Hvala, Hrvatska', kratko je poručio.