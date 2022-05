Kad je počela emisija 'Sedma noć' i ulice su bile prazne...

"Sedma noć" je i 30 godina nakon prvog emitiranja, sinonim dobre zabave, uspješnog showa. Gledanost koju je onda imala dolazila je i do 70 posto, rekla nam je Ksenija Urličić. Glazbeni show, prikazivan je na HRT-u od 1992 do 1995. Prva je to emisija takvoga formata nakon uspostavljanja HRT-a. Projekt je inicirala tadašnja urednica Ksenija Urličić, koja ističe kako Ljudevit Grgurić ima iznimne zasluge u uspješnosti showa, te bez njega zasigurno ne bi bio to što jest.