Kad poznate Hrvatice kuhaju: Pogledajte nesvakidašnje odore Nives, Lidije i Renate u kuhinji

Fotografijom u vrućem kuhinjskom izdanju iznenadila nas je fitness trenerica Renata Lovrinčević (45). Svojim je pratiteljima, naime, htjela pokazati kako se spremaju sirnice, a napisala je i recept. Za kuhanje je odabrala izazovnu kombinaciju: žutu pripijenu mini haljinu i štikle.

- Razlog zbog kojeg svakog Uskrsa mijesim sirnicu/pincu je taj što je volim. Moje nepce je jako zahtjevno i počela sam je mijesiti od 15. godine da bi došla do onog recepta koji mi odgovara. Bilo je tu raznih savjeta koje sam primjenjivala, ali uvijek svaka ruka daje 'ono svoje', napisala je Renata, inače mama golmana juniorske momčadi Hajduka.

Pjevačici Nives Celzijus (41) kuhinja također nije strana. Jednom prilikom objavila je fotografiju u pregači od lateksa, a leđima je bila naslonjena na stol. Na stolu iza nje nalazila se glavica kupusa i veliki kuhinjski nož.

- Neočajna kućanica mood - napisala je Nives dodavši i tri ljute papričice kao ilustraciju. Mnoge je i zabrinula odjevna kombinacija za mjesto poput kuhinje jer, kako se čini, Nives ispod pregače nije imala ništa.

- Kuham svakodnevno, ako sam kod kuće i ako mi to obaveze dopuštaju. Nije mi nikakav problem skuhati dva ručka. Fakat volim kuhati i to me opušta - rekla je za portal naturala.hr. Rekla je i kako ne pazi na prehranu.

Lidija Bačić (37) također voli vrijeme provoditi u kuhinji. Nedavno je objavila fotografiju iz njenog kalendara za 2022. godine, a i ona je u izazovnom izadnju pozirala na kuhinjskom stolu.

- Ovaj put sam htjela pokazati seksi ženu u kućnim izdanjima i poslovim - napisala je u opisu, a pozirala je u crvenom čipkastom grudnjaku i kratkoj pregači, ispod koje nije, čini se, nosila ništa.

