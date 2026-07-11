Na poziv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa oni su poništili crveni karton napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu. Svi su brujali o tome...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
Kad predsjednik kaže 'da'... A bi li jedan naš pjevač poslušao našega pokojnog predsjednika?
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Svinjarija koju je Fifa napravila na aktualnom Svjetskom prvenstvu danima je glavna tema svih medija. Na poziv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa oni su poništili crveni karton napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu. Svi su brujali o tome, pa je tako bilo i u HRT-ovoj emisiji "Americani". Svi su redom, logično, osudili neobjašnjivo glup poziv predsjednika Trumpa i još neobjašnjiviji potez Fife, koja ga je praktički poslušala, "iako je komisija neovisna", a Trump nije ništa tražio.
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