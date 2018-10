Kada ih pogledate, nećete baš lako zaspati: 'Oni su ovdje...'

20. Noć vještica (1978)

Kultni slasher horor redatelja Johna Carpentera donosi nam priču o nezaustavljivom Michaelu Myersu i njegovom lovu na članove vlastite obitelji. Zanimljivo je da je ovaj film snimljen sa skromnim budžetom od 325.000 dolara, a film je postao najuspješniji nezavisni film tog vremena. Glavna glumica Jamie Lee Curtis dobila je 'samo' 8000 dolara honorara, a maska koju je pomahnitali ubojica Michael Myers nosio stajala je nekoliko dolara. Film je zaradio oko 70 milijuna dolara, a tijekom godina je, zahvaljujući svojem uspjehu, postao nezaobilaznim dijelom pop-kulture. (Halloween, IMDB: 7.8/10)

19. Petak 13. (1980)

Film prati šestero mladih adolescenata koji ponovno otvaraju kamp Crystal Lake u kojem se davno prije dogodila tragedija u kojoj je poginuo dječak Jason, utopivši se u jezeru. Uskoro započinje slijed stravičnih ubojstava u kampu. Petak 13. inspiriran je filmom 'Noć vještica' Johna Carpentera iz 1978. godine, a snimljen je s budžetom od 550.000 dolara. (Friday the 13th, IMDB: 6.5/10)

18. Veronica (2017)

Riječ je o španjolskom filmu redatelja Paca Plaze, kojeg se ljubitelji horora pamte po filmu 'REC' iz 2007. Priča prati 15-godišnju Veronicu iz predgrađa Madrida koja praktički sama odgaja dvije mlađe sestre i brata dok joj majka radi po cijele dane. Djevojčicu zanima okultno pa na kiosku kupi igru Ouija. Pod odmorom u školi, dok su drugi učenici gledali pomrčinu Sunca, Veronica i dvije prijateljice sakriju se u podrum i odluče prizvati duha poginulog prijatelja. No stvari krenu po zlu... (Verónica, IMDB: 6.2/10)

17. Strava u Ulici brijestova (1984)

Kada je 1984. izašao film 'Strava u Ulici brijestova' mnogi noćima nisu spavali. Ova zastrašujuća priča o monstrumu koji svoje žrtve ubija u snu osvojio je publiku diljem svijeta. Redatelj Wes Craven stvorio je jednog od najpoznatijih negativaca svih vremena - Freddyja Kruegera. (A Nightmare on Elm Street, IMDB: 7.5/10)

16. Groblje kućnih ljubimaca (1989)

Priča o groblju kućnih ljubimaca koje oživljava pokopane. Stephen King je sam napisao scenarij za film te je inzistirao na strogom poštivanju istog kao i na tome da se film snima u Mainu. Također, sam King pojavljuje se u ulozi svećenika. Tematsku pjesmu ne treba posebno spominjati... (Pet Sematary, IMDB: 6.6/10)

15. Kućni duh (1982)

Kultni horor o mirnoj američkoj obitelji iz predgrađa koju su obuzele zle sile. Jednog dana u kući se počinju događati čudna stvari. Predmeti se naočigled pomiču sami od sebe, a djevojčica Carol Anne čuje glasove iz televizora na kanalu na kojem nema programa. Autor priče je Steven Spielberg. (Poltergeist, IMDB: 7.4/10)

14. Stranci (2008)

Premda u 'Strancima' postoji značajna količina krvi to ipak nije ono što čini ovaj film užasnim. Ispočetka možda i podsjeća samo na ‘običan’ film o kriminalcima u kući, no kako se film razvija, tako dobivamo druge elemente i jezu koja se polagano vuče uz naša leđa, sve do nevjerojatnog završetka. (The Strangers, IMDB: 6.2/10)

13. Slagalica strave (2004)

'Slagalica strave' prvijenac je mladoga australskoga redatelja malajskog podrijetla Jamesa Wana. Film je doživio veliki uspjeh zahvaljujući svojoj vrlo intrigantnoj ideji o psihopatskom ubojici koji 'kažnjava' svoje žrtve na najbrutalnije moguće načine. (Saw, IMDB: 7.6/10)

12. Ono (1990.)

'Ono' je mini-serija u dva nastavka napravljena po romanu Stephena Kinga i tematizira ponovno okupljanje djece u malom mjestašcu Derry u Novoj Engleskoj povodom iznenadne pojave njihovog neprijatelja iz djetinjstva - crvenokosog i zastrašujućeg klauna pamtljivog imena Pennywise. Kingov Pennywise je pojavom u toj seriji postao jedna od najpopularnijih pop-kulturnih ikona. Iako je lani izašao prvi nastavak remakea, ova mini serija je ipak nešto što ne smijete propustit. (It, IMDB: 6.9/10)

11. Ključ tajni (2005)

Film je smješten u nelagodan ambijent močvara američke savezne države Louisiane, a radnja prati mladu njegovateljicu starog bračnog para koja otkriva mračnu tajnu povezanu s crnom magijom. Redatelj Iain Softley ne pretjeruje u izravnom plašenju gledatelja, nego strpljivo i efektno gradi atmosferu napetosti i straha. (The Skeleton Key, IMDB: 6.5/10)

10. Krug (2001)

Budimo iskreni, remakeovi su uglavnom upitne kvalitete, a u slučaju horora su isključivo grozni. Ali začudo, u ovom slučaju dobili smo film koji je u stvari i bolji od japanskog originala 'Ringu'. Nakon 'Kruga' nećete tako lako zaspati i u glavi će vam odzvanjati: 'Ona nikad ne spava'... (The Ring, IMDB: 7.1/10)

9. Uljezi (2001)

Ova elegantna priča o duhovima, s izvrsnom Nicole Kidman u glavnoj ulozi, prati majku koja se nakon Drugog svjetskog rata seli na zabačeno imanje s velikom i praznom kućom. Njena djeca, osjetljiva na sunce, moraju biti u mračnim sobama, što diktira i način njenog života. No sve to se mijenja s pojavom jezivih prikaza, koje ih stalno izlažu opasnosti. Film je režirao španjolski redatelj Alejandro Amenabar, koji se proslavio jezivim psihološkim trilerom 'Teza' (1996), a kojeg također preporučujemo. (The Others, IMDB: 7.6/10)

8. Vražja kralježnica (2001)

Neobičan i efektan spoj povijesne drame i napetog horora. Redatelj je Guillermo del Toro opravdava reputaciju majstora filmova strave. Priča je smještena u posljednje dane Španjolskog građanskog rata 1939. čiji je glavni junak dječak Carlos koji stiže u sirotište nakon što je ostao bez roditelja. Uskoro shvati da sirotište opsjeda duh dječaka Santija koji je nedavno preminuo u nerazjašnjenim okolnostima... (El espinazo del diablo, IMDB: 7.5/10)

7. Magla (1980)

John Carpenter, redatelj uspješnica kao što su 'Halloween', 'The Thing' i 'Christine', stoji i iza ove zastrašujuće priče o duhovima gladnim osvete. Zarobljeni u tajanstvenoj magli, stanovnici malog mjesta Antonio Bay postaju nijemi svjedoci i žrtve zastrašujuće fenomena u smrtonosnom pohodu. (The Fog, IMDB: 6.8/10)

6. Psiho (1960)

O ovom filmu ne treba puno reći, osim da se mora pogledati. Okosnica radnje je susret između tajnice Marion Crane koja se, nakon što je pobjegla s novcem svojeg šefa, skriva u zabačenom motelu i vlasnika tog motela, poremećenog Normana Batesa. (Psycho, IMDB: 8.5/10)

5. Predskazanje (1976)

Kultni horor/triler redatelja Richarda Donnera jedan je od najboljih i najcjenjenijih žanrovski srodnih filmova snimljenih tijekom 1970-ih godina. Priča prati rođenje i odrastanje dječaka Damiena Thorna, Antikrista osobno. Pjesma 'Ave Satani' Jerryja Goldsmitha osvojila je Oscara i dan danas se smatra jednom od najjezivijih pjesama komponiranih za film. (The Omen, IMDB: 7.6/10)

4. Isijavanje (1980)

Film je nastao prema istoimenom romanu majstora horora Stephena Kinga, a maestralni Stanley Kubrick svoje je glumce, Jacka Nicholsona i Shelley Duvall, doveo do ludila u tom filmu. Rezultat je film kojeg se i danas mora gledati sa strahopoštovanjem. (The Shining, IMDB: 8.4/10)

3. Anđeosko srce (1987)

Redatelj Alan Parker spojio je detektivski film, triler i horror - rezultat je sjajan film koji se ne zaboravlja. Radnja prati privatnog detektiva kojeg potraga za nestalom osobom odvodi u mračni svijet sotonizma. (Angel Heart, IMDB: 7.3/10)

2. Sirotište (2007)

Španjolski redatelj Juan Antonio Bayona i scenarist Sergio G. Sánchez napravili su horor kojeg do kraja života pamtite, ali ne gledate više nikada. Osobna tragedija, koja može malo koju osobu ostaviti ravnodušnom, prikazana je tako da nakon filma ostajete zamrznuti u užasu. Kvalitetno snimljen, odlično odglumljen, s istinski potresnom glumom, ovo je film kojeg jednostavno morate pogledati. (El orfanato, IMDB: 7.5/10)

1. Rosemaryno dijete (1968)

Jedan je od najpoznatijih i najboljih ostvarenja Romana Polanskog. Radnja prati mladu trudnu ženu koju manipulira tajno okultno visoko društvo radi rituala. Ovaj kultni horor je postao klasik, a napravljen je bez ikakvih specijalnih efekata i jeftinih trikova zastrašivanja. Rosemaryno dijete osvojio je Oscara za najbolju sporednu glumicu, Ruth Gordon. U priči o rođenju Sotone je ova glumica bez problema dočarala nasrtljivu i napornu susjedu koja ima svoj nos u svemu. (Rosemary's Baby, IMDB: 8.0/10)

