Kaia Gerber oprostila se od brata Presleya: 'Rodila sam se voleći te, tako ću i umrijeti...'

Kaia Gerber prvi se put javno oglasila o smrti starijeg brata Presleyja, koji je umro 20. rujna u 27. godini. Gotovo mjesec dana poslije, na Instagramu objavila njihovu snimku i fotografiju iz djetinjstva te opširnu poruku.

- Znaš koliko sam voljela biti tvoja sestra. To je oduvijek bilo i zauvijek će ostati ono što najviše volim kod sebe. Došla sam na ovaj svijet čvrsto se držeći za tebe, kao da te se grčevito bojim pustiti. Voljela sam te više nego što sam znala što bih s tom ljubavlju. A sada, kada više nema očitog mjesta na koje bih je mogla usmjeriti, sigurna sam da će me potpuno progutati. Reći da je voljeti tebe bilo najlakše na svijetu značilo bi da je za to uopće bio potreban ikakav trud. Rodila sam se voleći te. Umrijet ću voleći te. Nikada nije postojalo ništa drugo – poručila je Kaia i dodala da još ne zna kako voljeti brata kojeg više ne može vidjeti. Unatoč boli za koju zna da ju čeka, ponovno bi izabrala svaki trenutak njihova zajedničkog života kada bi joj to omogućilo da mu opet bude sestra, napisala je manekenka. U nedjelju je i njena majka, Cindy Crawford objavu posvetila pokojnom sinu.

- Slomljeni smo zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Zahvalni smo što smo Presleyja imali u svojim životima 27 godina. Bio je nježna i prekrasna duša koja je voljela i koju su voljeli, sada i zauvijek – poručili su Cindy Crawford, Rande Gerber i Kaia Gerber u obiteljskoj objavi.

Page Six ranije je izvijestio da je Presley umro u ustanovi za odvikavanje u Santa Monici. Prema tom mediju, ondje se prijavio dan prije smrti. Vlasti još nisu objavile službeni uzrok smrti. Page Six je izvijestio da je Presley doživio srčani zastoj te da su ga liječnici liječili zbog sumnje na predoziranje, dok je TMZ, pozivajući se na svoj izvor, naveo da nije djelovao trijezno pri dolasku u ustanovu.

*uz korištenje AI-ja