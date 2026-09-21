Presley Gerber je danima bio u komi zbog predoziranja, a na licu je imao bizarnu tetovažu

Presley Gerber, sin supermodela Cindy Crawford i poduzetnika Randea Gerbera, preminuo je u 28. godini života u centru za rehabilitaciju. Njegov život, iako obilježen privilegijama odrastanja u Hollywoodu, bio je ispunjen dugogodišnjom borbom s teškim ovisnostima, narušenim mentalnim zdravljem i stalnim sukobima sa zakonom.

Prema izvješću medicinskog istražitelja okruga Los Angeles, Presley je preminuo u nedjelju u ustanovi za odvikavanje od ovisnosti. Točan uzrok smrti još nije službeno objavljen jer se i dalje čekaju rezultati obdukcije. Tragičnu vijest potvrdila je predstavnica obitelji Allie Jenkins.

- Obitelj moli za privatnost tijekom ovog vrlo teškog i bolnog vremena, stoji u službenom priopćenju. Presley je javno govorio o svojim problemima, koristeći društvene mreže kako bi podijelio vlastita iskustva s depresijom i napadajima panike. U prosincu 2025. godine objavio je video iz saune u kojem je detaljno opisao kaos u kojem se nalazi zbog propisanih lijekova. Priznao je da uzima čak četiri različite vrste lijekova, uključujući antidepresive.

​- Iskrenost je najbolja politika. Liječnici govore mnogo različitih stvari, pa je to pomalo zastrašujuće. Stvari koje me plaše su one koje moraš uzimati, jer ako ih ne uzmeš, dogodi se nešto loše - rekao je tada svojim pratiteljima.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

Njegovo nezadovoljstvo postojećim sustavom liječenja bilo je očito. Presley je naglasio kako je posjetio preko petnaest različitih psihijatara, ali nitko od njih nije mu pružio jasne upute za oporavak. Pokušao se distancirati od holivudskog načina života te se okrenuo tjelovježbi kako bi lakše održao zdravstvenu stabilnost.

Stanje se drastično pogoršalo 2024. godine kada je Presley doživio gotovo kobno predoziranje fentanilom zbog čega je nekoliko dana bio u komi. Nakon buđenja donio je čvrstu odluku o odlasku na rehabilitaciju. Posegnuo je za alternativnim metodama liječenja podvrgnuvši se tretmanu ibogainom, psihodeličnom supstancom za koju mnogi vjeruju da uspješno pomaže u liječenju teške ovisnosti. Iako je priznao da ga je strah tog tretmana, mladi Gerber je istaknuo da mora prestati bježati od svojih problema. Njegova majka Cindy Crawford tada mu je javno iskazala podršku.

- Ti si ratnik! Prošao si kroz vatru kako bi pronašao sebe! Tako sam ponosna - napisala je tada mama Cindy, dok je sestra Kaia, također manekenka, napisala: 'To je moj brat, tako sam je**** ponosna'.

Krajem prosinca 2018. godine, kada je imao samo 19 godina, Presley je uhićen zbog prebrze vožnje ulicama Beverly Hillsa, i to pod utjecajem alkohola. U srpnju 2019. godine pred sudom nije osporavao optužbu za vožnju s nedopuštenom razinom alkohola te je osuđen na tri godine uvjetne kazne, društveno korisni rad te pohađanje programa za vozače koji su uhićeni u pijanom stanju. Po pisanju američkih medija, najmanje je dva puta bio na odvikavanju.

Foto: Instagram

Javnost je dodatno zaintrigirao početkom 2020. godine kada si je na desnoj strani lica istetovirao riječ 'neshvaćen'. Ta neobična tetovaža izazvala je burne reakcije, a mnogi su taj potez protumačili kao jasan očajnički poziv u pomoć. Presley je branio svoj postupak kazavši da se zaista osjeća kao da ga svijet oko njega uopće ne razumije. Kasnije je tetovažu uklonio.

Sve te životne turbulencije snažno su oblikovale i njegovu mlađu sestru koja je pokušavala održati obiteljsku ravnotežu. Kaia je priznala kako je upravo zbog bratovog nepredvidivog ponašanja brzo preuzela ulogu djeteta koje ne stvara probleme, smatrajući kako bi njezino traženje pomoći bilo previše za obitelj. No, bila je ponosna što je Presley odlučio otvoreno progovoriti o svojim problemima.

- Moji roditelji su tijekom većeg dijela naših života bili vrlo, vrlo privatni i nisu ništa dijelili. A sada imamo ovog apsolutnog učitelja, mog brata, koji kaže: 'Bit ću ljudsko biće pred svima.' Postoji određena količina stvari koje možeš skrivati od svijeta. A pokušaj da nešto sakriješ samo čini da se osoba osjeća kao da je se sramiš - kazala je Kaia.

Početkom srpnja, ponosna mama Cindy Crawford posvetila je objavu na Instagramu svom sinu.

- Sretan rođendan, Presley! Iznimno sam ponosna na muškarca koji si postao, no meni ćeš uvijek biti mali dječak. Volim te!, napisala je manekenka povodom Presleyevog rođendana uz njihove zajedničke fotografije kada je Presley bio dijete.

*uz korištenje AI-ja