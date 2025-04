Kakav galeb: 'Savršeni' Šime u Zadru je uživao s Barbarom

'Gospodin 'Savršeni' Šime Elez zapalio je društvene mreže fotografijama iz Zadra u kojem je uživao u društvu Barbare Mandarić, jedne od kandidatkinja iz showa.

Barbara je slične fotografije objavila prije nekoliko dana pa se vjerojatno radi o istom danu, ali ovaj put iz Šimine perspektive.

- We had a good run, you and I - napisao je Šime uz fotografije, odnosno ''bilo nam je dobro''.

Iako Šime i Barbara nisu uspjeli ostvariti ljubavni odnos te se simpatična Osječanka naposljetku borila za srce Miloša, ostali su u dobrim odnosima.

Šime je osim fotografija s Barbarom podijelio i jednu iz kafića na kojoj se vidi da mu je netko na račun za kavu nadopisao viralnu Laurinu rečenicu ''Koji ti je datum rođenja?''.