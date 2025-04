Neprepoznatljiv! Glumac koji je ženama 'tiha patnja' šokirao transformacijom za novi film...

Johnny Depp, poznati holivudski glumac, vraća se na velika platna u svom prvom velikom filmskom projektu nakon višegodišnje pauze i burnog sudskog procesa. Njegova nova uloga donosi značajnu transformaciju izgleda, ali i intrigantnu priču koja ga ponovno spaja s Penélope Cruz, jednom od njegovih najpoznatijih filmskih partnerica.

Foto: Lionsgate Studios

Za potrebe novog filma 'Day Drinker', Depp je morao znatno promijeniti svoj izgled. Svoju prepoznatljivu dugu smeđu kosu i tamnu bradu zamijenio je sivkastim nijansama, a transformaciji su doprinijele i plave kontaktne leće.

U filmu, Depp tumači 'misterioznog' gosta na privatnoj jahti koji razvija iznenađujuću vezu s ožalošćenom šankericom, koju glumi Madelyn Cline. Njih dvoje ubrzo se nađu upleteni u opasne odnose s kriminalnom figurom, koju utjelovljuje Penélope Cruz. Ovo nije prvi put da Depp i Cruz surađuju na filmskom platnu. Zajedno su glumili u filmovima 'Blow' (2001.), 'Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides' (2011.) i 'Murder on the Orient Express' (2017.).

Deppov povratak na velika platna dolazi nakon što se povukao iz Hollywooda usred medijski praćenog suđenja za klevetu s bivšom suprugom Amber Heard 2022. godine. U tom procesu, Depp je pobijedio u sve tri točke protiv Heard, a sud mu je dosudio 15 milijuna dolara odštete, kasnije smanjene na 10,3 milijuna dolara.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Heard je, s druge strane, dobila jednu od svojih protutužbi i odštetu od 2 milijuna dolara. Na kraju su postigli nagodbu prema kojoj je Heard isplatila Deppu milijun dolara, koji je on donirao u dobrotvorne svrhe.

Nakon što je 2023. godine glumio u francuskoj povijesnoj drami 'Jeanne du Barry', ovaj film označava Deppov povratak u produkciju velikih distributera, prvi put nakon 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' iz 2018. godine.