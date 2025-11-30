Obavijesti

Show

Komentari 0
'SUPERTALENT'

Kakav ples i energija! Sophia je na šipki izvodila pokrete koji oduzimaju dah: 'Pravi spektakl'

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Kakav ples i energija! Sophia je na šipki izvodila pokrete koji oduzimaju dah: 'Pravi spektakl'
4
Foto: Nova TV

Na audiciji za 'Supertalent' nastupila je s energičnom ‘pole dance’ točkom. Zaljubljena u ovaj zahtjevan sport, željela je publici i žiriju pokazati njegovu snažnu stranu

Sophia Opalchuk dolazi iz Ukrajine, a živi u Zagrebu već šest godina. Kada je imala 13 godina imala je plan svaki mjesec upoznati novi plesni stil, ali se iz prve zaljubila u pole dance, piše Nova TV.

Foto: NOVA TV

- Osjećala sam se kao riba u vodi - kazala je. Od tada se bavi plesanjem na šipci te joj je glavni cilj pokazati da je to aktivnost vrijedna bavljenja. 

Foto: NOVA TV

Na audiciji za 'Supertalent' nastupila je s energičnom ‘pole dance’ točkom. Zaljubljena u ovaj zahtjevan sport, željela je publici i žiriju pokazati njegovu snažnu stranu te je za tu priliku pripremila pravi show i spektakl.

ODLIČNI NASTUPI Završile su audicije: Bruno je na Supertalent stigao i sedmi put, ali dobio X od svih članova žirija
Završile su audicije: Bruno je na Supertalent stigao i sedmi put, ali dobio X od svih članova žirija

Fabijan Pavao Medvešek bio je oduševljen:

Foto: NOVA TV

- Izgledalo je spretno, stručno i sjajno!

TKO ĆE PROĆI DALJE? U posljednju audicijsku epizodu Supertalenta stižu dvojnik Čolića, pas i harmonikaš...
U posljednju audicijsku epizodu Supertalenta stižu dvojnik Čolića, pas i harmonikaš...

Martina je dodala: 

Foto: NOVA TV

- Pričala si priču, što je jako teško u ovoj vrsti discipline, a tebi je to izgledalo lagano.

Kombinacija eksplozivnosti i emocije potpuno ju je osvojila. Sophia je dobila četiri ‘da’. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'
NEKI TO VOLE VRUĆE

FOTO I domaće ljepotice krasile su naslovnice časopisa Playboy: 'Moje tijelo je moj instrument...'

Prošlo je više od 60 godina otkako je u svom domu, točnije kuhinji kuće u Chicagu, Hugh Hefner otisnuo prvi broj magazina za muškarce 'Playboy'. Od tada su mnoge strane, ali i domaće ljepotice krasile naslovnicu magazina
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke
Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Lille i mama Renata su 'zapalile' mreže...
TRENUCI ZA PAMĆENJE

Pogledajte 24 fotografije koje su obilježile tjedan: Lille i mama Renata su 'zapalile' mreže...

Ovaj tjedan mnoge su dame pokazale svoje adute - od domaćih poput Lidije Bačić pa sve do stranih ljepotica poput Kylie Jenner. Prisjetimo se najboljih trenutaka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025