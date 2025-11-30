Kakav ples i energija! Sophia je na šipki izvodila pokrete koji oduzimaju dah: 'Pravi spektakl'

Sophia Opalchuk dolazi iz Ukrajine, a živi u Zagrebu već šest godina. Kada je imala 13 godina imala je plan svaki mjesec upoznati novi plesni stil, ali se iz prve zaljubila u pole dance, piše Nova TV.

Foto: NOVA TV

- Osjećala sam se kao riba u vodi - kazala je. Od tada se bavi plesanjem na šipci te joj je glavni cilj pokazati da je to aktivnost vrijedna bavljenja.

Foto: NOVA TV

Na audiciji za 'Supertalent' nastupila je s energičnom ‘pole dance’ točkom. Zaljubljena u ovaj zahtjevan sport, željela je publici i žiriju pokazati njegovu snažnu stranu te je za tu priliku pripremila pravi show i spektakl.

Fabijan Pavao Medvešek bio je oduševljen:

Foto: NOVA TV

- Izgledalo je spretno, stručno i sjajno!

Martina je dodala:

Foto: NOVA TV

- Pričala si priču, što je jako teško u ovoj vrsti discipline, a tebi je to izgledalo lagano.

Kombinacija eksplozivnosti i emocije potpuno ju je osvojila. Sophia je dobila četiri ‘da’.