Kakav šok! Kim Kardashian u suzama otkrila da je netko blizak naručio njeno ubojstvo

U traileru za novu sezonu popularnog reality showa 'The Kardashians', Kim Kardashian podijelila je jezivo iskustvo. Naime, tvrdi da su njeni privatni istražitelji otkrili kako je netko, njoj jako blizak, naručio njeno ubojstvo. Trailer se nastavlja scenama u kojima se čuju sirene i šokirani komentari ostatka obitelji. Kendall Jenner komentirala je kako su svi na rubu, a njena sestra Kylie je izjavila: 'Čula sam korake kako ulaze u moju sobu.' Kim govori kako je užasno prestrašena, a iduća je scena prikazuje kako plačući govori. 'Sretna sam što je gotovo.'

Nova će sezona gledateljima pružiti i uvid u suđenje za pljačku koju je Kim doživjela u Parizu 2016. godine, kada joj je ukraden nakit vrijedan više milijuna dolara. Dok su se pripremale za suđenje, Kris Jenner upitala je svoju kćer. 'Misliš li da bismo stvarno trebale ući tamo sa svim dijamantima na sebi?', na što joj je Kim odgovorila: 'Želim biti ono što želim biti.' Suđenje za pljačku održano je u svibnju ove godine, a presudu je dobilo osam od deset optuženika. U svom svjedočanstvu Kim je izjavila kako je mislila da će biti ubijena i silovana. Za NBC News nakon presude je rekla kako je zahvalna francuskim vlastima što su reagirale te kako je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u njenom životu koje je jako utjecao na nju i cijelu njenu obitelj. Zbog ovog traumatičnog događaja, kim je godinama izbjegavala nošenje nakita i vratiti se u Pariz, koji je prvi put nakon toga posjetila tek 2018. godine.

Osim ova dva nemila događaja, u novim će epizodama showa gledatelji vidjeti i svađu između sestara Kourtney i Khloe Kardashian. Khloe je pomislila da se sestra ljuti na nju te da u zadnje vrijeme nema ništa lijepo za reći. S druge strane, Kourtney je izjavila kako osjeća negativnu energiju svoje sestre, a u jednoj ju je sceni upitala: ''Doomscroollaš' li u krevetu ?'

