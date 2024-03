Kakav uspjeh! Šanse za pobjedu Baby Lasagne na Eurosongu još su narasle! Evo kolike su sada

Kada se krajem veljače popeo na sam vrh eurovizijskih kladionica, Hrvatska je bila jako ponosna na svog predstavnika na Eurosongu, Marka Purišića, umjetničkog imena Baby Lasagna. 'Prešišao' je tada predstavnice Ukrajine i od tada drži se na samom vrhu.Od tada mu šanse za pobjedu variraju, od 15% do 17%, no u utorak poslijepodne su se te šanse popele do razine koju još nismo vidjeli. Baby Lasagna ima čak 19 posto šansi za pobjedu, prema eurovizijskim kladionicama!

Foto: Screenshot/

Prije par dana su napokon poznati i svi izvođači te sve pjesme koje će predstavljati čak 37 država na Eurosongu. Među zadnjima su svoje pjesme objavili Izrael, Švedska, Armenija i Azerbajdžan. Ovdje ih možete poslušati sve.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Baby Lasagna pobjedom na Dori osigurao si je odlazak u Švedsku, gdje će se ove godine birati najbolja pjesma. Prije toga, nastupit će u Amsterdamu i Madridu.

"PrePartyES 2024" održat će se od 28. do 30. ožujka u Madridu, a Baby Lasagna nastupit će u subotu, 30. ožujka. Uz njega, pjevat će i mnogi drugi ovogodišnji predstavnici, ali i brojni prethodni eurovizijski predstavnici. Warm up show 'Eurovision In Concert 2024' održat će se u dvorani AFAS Live u Amsterdamu 13. travnja, gdje će Marko također nastupati.