Poslušajte svih 37 pjesama! Ovo je konkurencija Baby Lasagni na Eurosongu. Njemu rastu šanse!

Eurosong će se ove godine održati u Švedskoj, a Hrvatsku će na natjecanju predstavljati Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Sve države koje sudjeluju ove godine napokon su objavile pjesme s kojima će se natjecati. Prije nekoliko dana je to zadnje napravio Azerbajdžan.

Našem predstavniku su u međuvremenu porasle i šanse za pobjedu na Eurosongu te u utorak prijepodne iznose 17%. Od kraja veljače Baby Lasagna je na samom vrhu eurovizijskih kladionica, a tu je i ostao čak i nakon što su objavljene sve pjesme.

U nastavku poslušajte pjesme koje idu na Eurosong ove godine:

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

A Alyona & J. Heil - Theresa & Maria (Ukrajina)

Angelina Mango - La noia (Italija)

Nemo - The Code (Švicarska)

Joost Klein - Europapa (Nizozemska)

Mustii - Before The Party Is Over (Belgija)

Marina Satti - Zari (Grčka)

Eden Golan - Hurricane (Izrael)

Marcus & Martinus - Unforgettable (Švedska)

Slimane - Mon amour (Francuska)

Olly Alexander - Dizzy (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Kaleen - We Will Rave (Austrija)

Silvester Belt - Luktelk (Litva)

Gaate - Ulvehalm (Norveška)

Windows95man - No Rules (Finska)

Bambie Thug - Doomsday Blue (Irska)

Nutsa Buzaladze - Firefigter (Gruzija)

Ladaniva - Jako (Armenija)

Hera Bjork - Scared of Hights (Island)

Fahree & I. Dovlatov - Özünlə Apar (Azerbajdžan)

Teya Dora - Ramonda (Srbija)

Besa - Titan (Armenija)

5miinust & Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi (Estonija)

Silia Kapsis - Liar (Cipar)

Raiven - Veronika (Slovenija)

Electric Fields - One Milkali (Australija)

Saba - Sand (Danska)

Nebulossa - Zorra (Španjolska)

Luna - The Tower (Poljska)

Iolanda - Grito (Portugal)

Dons - Hollow (Latvija)

Isaak - Always on the Runs (Njemačka)

Sarah Bonnici - Loop (Malta)

Tail - Fighter (Luksemburg)

Aiko - Pedestal (Češka)

Natalia Barbu - In the Middle (Moldavija)

Megara - 11:11 (San Marino)