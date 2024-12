Kako danas izgleda Joanna iz filma Zapravo ljubav i što radi?

Mnogima omiljen božićni film 'Zapravo ljubav' (Love Actually) prikazivao se za Božić na domaćim kanalima, a ako ste ga propustili, može se pogledati i na Netflixu. U filmu se isprepliće nekoliko radnji, a među njima je i jedna mladenačka ljubavna priča, između dječaka Sama i djevojčice Joanne.

Mali Sam bori se s ljubavnim mukama, počne učiti svirati bubnjeve i naposljetku završi u školskom bendu na božićnoj priredbi u kojoj je glavna zvijezda djevojčica Joanna koja otpjeva popularan hit 'All I Want for Christmas'. Kao u mnogim romantičnim filmovima, sve završava potjerom na zračnoj luci kada Sam odluči reći djevojčici da mu se sviđa, što naposljetku i uspije.

Foto: Profimedia

Pa iako danas izgleda starije, jer ipak je od filma prošlo više od 20 godina, Olivia Olson (32), koja je utjelovila Joannu, i dalje svojim glasom privlači mnogo simpatija.

Prije dvije godine Olson je otkrila kako iza kulisa nije sve bilo tako čarobno te se prisjetila svoje audicije. Tada ju je, kako kaže, redatelj pitao bi li mogla smršavjeti nekoliko kilograma.

Foto: Doug Peters

- Hvala mojim roditeljima koji su bili odlična podrška, inače bih dobila mentalni slom - ispričala je tada za The Sun.

Također, nije joj bilo lako niti vratiti se u školu nakon snimanja. Osjećala se kao da ne pripada među svoje vršnjake te su je i maltretirali jer je bila 'slavna'.

- Imala sam prijatelje, ali nisam se osjećala kao da se uklapam - dodala je.

Olivia se danas bavi sinkronizacijom animiranih filmova, ali i glazbom.