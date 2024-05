Kako danas izgleda popularna četvorka iz serije 'Seinfeld'?

Prošlo je gotovo 35 godina od prve epizode hit serije 'Seinfeld'. Serija je snimljena u devet sezona, a posljednja epizoda emitirana je 14. svibnja 1998. godine. U seriji su gledatelji imali priliku upoznati četvero glavnih likova - Jerryja Seinfelda, Cosma Kramera (Michael Richards), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) i Georgea Costanzu (Jason Alexander). Glavni glumci Jerry i Michael sreli su se 26 godina nakon posljednje epizode te zajedno pozirali. Obojica su bili na premijeri Jerryjevog filma 'Unfrosted'.

Premiere of Netflix's "Unfrosted" at the Egyptian Theatre, in Los Angeles | Foto: David Swanson

Jerry Seinfeld

Američki glumac Jerry Seinfeld u seriji je glumio verziju samoga sebe. Njegov lik je bio stand-up komičar, a radnja se vrtjela oko njega i njegovih prijatelja.

Foto: Imdb

Prije serije 'Seinfeld' se Jerry bavio komedijom, a nastupao je uz brojne slavne komičare, među njima i Rodneyjom Dangerfieldom i Larryjem Davidom, koji su mu kasnije pomogli u stvaranju hit serije.

Nakon 'Seinfelda' je radio na brojnim projektima. Jedan od njih je 'Bee Movie' iz 2007. godine u kojem je imao ulogu glavnog glumca, redatelja te scenarista. Jerry je 2012. godine pokrenuo i svoj talk show 'Comedians in Cars Getting Coffe' koji se snimao u 11 sezona.

Michael Richards

Slavni glumac Michael Richards u seriji je glumio Cosma Kramera te je upravo po ovoj ulozi ostao najpoznatiji. Igrao je ulogu Jerryjevog susjeda, koji je uvijek provodio vrijeme kod Jerryja. Michael se kao i Seinfeld prije serije bavio komedijom, a nastavio je i nakon što je serija završila sa snimanjem. Pojavio se u nekoliko manjih uloga u serijama, a posljednjih godina se povukao iz javnosti.

Foto: Imdb

Julia Louis-Dreyfus

Seinfeldovu prijateljicu i bivšu djevojku Elaine Benes glumila je slavna Julia Louis-Dreyfus. Za ovu je ulogu sedam puta bila nominirana za Emmy, a jednom je nagradu i osvojila. Prije nego što se pojavila u seriji, bila je jako poznata kao komičarka, a neko je vrijeme bila dio ekipe 'Saturday Night Livea'.

Foto: Imdb

Nakon hit serije se nastavila baviti glumom. Dobila je uloge u serijama kao što su 'Curb Your Enthusiasm', 'The Simpsons' i 'Arrested Development'. Jedna od njezinih poznatijih uloga je ona u seriji 'Veep', za koju je čak 14 puta bila nominirana za Emmy, a osvojila je devet nagrada.

Među posljednjim njenim projektima našao se film 'Tuesday', koji je režirala Daina Oniunas Pusić, kći naše političarke Vesne Pusić.

Downhill Premiere - New York | Foto: John Nacion/starmaxinc.com

James Alexander

James Alexander utjelovio je lik Georgea Costanze, koji je često ulazio u veze, ali su one brzo bile i gotove. 'Seinfeld' je bio treći sitcom u kojem je James glumio, nakon 'E/R' i 'Everything's Relative'.

Foto: Imdb

Nakon što je završilo snimanje hit serije, Alexander se pojavio u serijama 'Curb Your Enthusiasm', 'Young Sheldon' i 'The Marvelous Mrs. Maisel'.

Osim glume na televiziji se bavio i kazalištem. Pojavio se u predstavama kao što su 'The Producers' i 'Fish in the Dark', a neke predstave je i režirao, među njima i 'The Cottage'.

USA - "Good Boys" Play Opening Arrivals - Pasadena | Foto: Kathy Hutchins / IPA