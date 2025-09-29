Obavijesti

Kako izgleda nedjeljni ručak s Masterchef 'twistom'? 'Odlučio sam ići na rizik pa ćemo vidjeti'
Foto: Nova Tv

Najbolji od kandidata u ovom kuhanju neće ponijeti samo zadovoljstvo uspjeha i pohvalu žirija, nego i zlatnu karticu imuniteta koja će im u nastavku natjecanja značiti korak ispred drugih

Nakon što su prvi put zajedno zakoračili u MasterChef kuhinju, kandidati koji su izborili svoje mjesto među top 21 večeras će po prvi kuhati prema istom zadatku. Bit će to test u kojem će se vidjeti tko je doista organiziran, ima vještu tehniku, ali i hrabrost da pod pritiskom pokaže najbolje što zna. Chefovi Stjepan Vukadin, Goran Kočiš i Mario Mihelj su spremni, a vidjet ćemo jesu li spremni i kandidati.

- Ima tu nade i potencijala, ali i talenta - zaključit će Mario, dok će pažljivo pratiti kako se natjecatelji nove sezone snalaze pred stolom punim namirnica.

Foto: Nova Tv

Prvi tjedan donijet će okuse kontinenta, a upravo će im Mario pripremati zadatke. Ispod prve misteriozne kutije ove sezone naći će se, između ostalog – pileća prsa, jetrica, vrhnje za kuhanje, krumpir, grašak, radič, špinat, češnjak, pasirana rajčica i bijelo vino. Na temelju tih sastojaka, kandidati će morati osmisliti nedjeljni ručak.

- Želim od vas kreativnost, maštovitost, ali da ostanemo pri okusu nedjeljnog ručka - jasno će im poručiti Mario.

- Nedjeljni ručak me podsjeća na miris pohanaca i rizi-bizi. To također bude i ponedjeljkom, jer mama napravi i više da bude i za dva dana - reći će Endrina te najaviti da ipak neće pohati meso kao mama jer želi napraviti jelo s MasterChef tvistom.

Foto: Nova Tv

Za neke će to biti prilika da pokažu hrabrost, a za druge putovanje kroz vlastite uspomene.

- Samo da uhvatim rukama kutiju i da počnem kuhati - reći će Damjan, a kad otkrije što se nalazi pod kutijom dodat će da je u djetinjstvu bježao od špinata i jetrica. Odlučit će se za pripremu pohane piletine punjene s paštetom od jetrice, odnosno sve ono što mu je majka savjetovala da jede kad je bio mali, a on je izbjegavao.

- Došlo je vrijeme da to spremim. Mogao bih napraviti bazično jelo ili ići na rizik. Odlučio sam ići na rizik, pa ćemo vidjeti što će biti - otkrit će Damjan.

Foto: Nova Tv

Najbolji od kandidata u ovom kuhanju neće ponijeti samo zadovoljstvo uspjeha i pohvalu žirija, nego i zlatnu karticu imuniteta koja će im u nastavku natjecanja značiti korak ispred drugih.

