Kako izgledaju i čime se bave djeca Roberta De Nira? Dobio je sedmo sa 79, majku skriva...

Glumac Robert de Niro (79) nedavno je postao otac po sedmi put. Prvo dvoje djece Drenu (51) i Raphaela (46) dobio je s bivšom suprugom Diahanne Abbott. Elliota (25) i Helen (11) je dobio u braku s drugom suprugom Grace Hightower, od koje se 2018. razveo nakon 20 godina, a s bivšom djevojkom Toukie Smith ima blizance Aarona i Juliana (27).

De Niro je usvojio Drenu kada se oženio s Abbott 1976., od kada je Drena uzela glumčevo prezime. Kao dijete dvoje uspješnih glumaca, De Nirova kćer je mnoge svoje mlađe godine provela na filmskim setovima i putujući svijetom. S vremenom je postala model i debitirala na modnoj pisti na New York Fashion Weeku. Nakon impresivne manekenske karijere, Drena je radila kao DJ, no gluma joj se više svidjela.

Okušala se i u producentskim vodama, a rano je pokrenula producentsku kuću Daredevil Films and Television. Godine 2001. režirala je svoj prvi kratki dokumentarni film, 'Girls & Dolls', za koji je osvojila nagradu na New York Independent Film and Video Festivalu. Godine 2003. Drena i njezin tadašnji dečko, Carlos Rodriguez, dobili su sina Leandra De Nira Rodrigueza.

Raphael se proslavio radeći za Douglas Elliman nekretnine. Radi s brokerskom kućom Manhattan od ranih 2000-ih te je pokrenuo De Nirov tim s tvrtkom za nekretnine. Godine 2008. Raphael je postao partner u hotelu Greenwich u New Yorku. Iste godine se se vjenčao s Claudine De Matos na privatnom vjenčanju na Bahamima.

Zajedno su dobili troje djece prije nego što su se rastali 2015. Raphael je ponovno pronašao ljubav sa stilisticom Hannah Carnes. Par se planirao vjenčati u travnju 2020., ali zbog pandemije COVID-19 Raphael i Carnes izmijenili su zavjete u Gradskoj vijećnici u New Yorku u ožujku 2020.

Julian je rođen zajedno s bratom blizancem Aaronom 20. listopada 1995. Julian je naslijedio glumačke gene svojih roditelja. Glumio u filmu 'In Dubious Battle' 2016. godine. Također je glumio Baracka Obamu u Showtimeovoj povijesnoj dramskoj seriji 'The First Lady'. Studirao je informatiku i matematiku na Sveučilištu u New Yorku.

Aaron je Julianov brat blizanac. O njemu se jako malo toga zna, život drži u privatnosti.

Elliot je prvo zajedničko dijete De Nira i bivše supruge Grace Hightower. U ožujku 2016. glumac je otkrio da njegov sin Elliot ima autizam. Jedna od Elliotovih strasti je igranje tenisa. Godine 2018. predstavljen je u seriji Specijalne olimpijade ESPN-a: 50 Game Changers, u čast 50. obljetnice Specijalne olimpijade.

De Niro i Hightower dobili su kćer Helen putem surogata 2011. par se razišao 2018. nakon više od 20 godina zajedničkog života. Međutim, ostali su prijatelji jer su suroditelji Elliotta i Helen.

