Kako je Travis Kelce uspio doći do Taylor Swift i osvojiti njezino srce? 'Imao sam jednu pomoć...'

Ovih dana austrijskom metropolom trebala je vladati glazba najveće pop zvijezde današnjice Taylor Swift (34), no desetci obožavatelja ostali su bez tri koncerta u Beču, a sve kako bi se osigurali njihovi životi od potencijalnog terorističkog napada. Osim što je pjevačica sad u središtu pozornosti zbog otkazanih koncerata, njezina ljubavna priča s Travisom Kelceom mnogima je fokus interesa posljednjih mjeseci.

Vijest da su Taylor i igrač američkog nogometa zajedno pojavila se još u listopadu 2023. godine te od tada ne silaze s naslovnica. U jednom intervju Travis je ispričao kako je započela njihova romansa. Naime, njezin nastup u srpnju gledao je iz privatne lože, a nakon koncerta joj je planirao pokloniti narukvicu prijateljstva s njegovim telefonskim brojem na njoj.

81st Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills | Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

- Bio sam razočaran što ona ne priča ni prije ni poslije svojih nastupa jer mora čuvati svoj glas za 44 pjesme koje pjeva, pa sam bio malo ljut što joj nisam uspio predati jednu od narukvica koje sam napravio za nju - objasnio je Kelce za WSJ.

Uspio joj privući pozornost

No, ipak uz malu pomoć njezinih bliskih ljudi uspio je privući njezinu pozornost.

- Definitivno je bilo ljudi koje je ona poznavala i koji su znali tko sam ja, imao sam pomoć malenog Kupida. Ali to sam kasnije saznao tek nakon što me ona kontaktirala - izjavio je za magazin WSJ.

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Hot new couple Travis Kelce and Taylor Swift step out for dinner at Nobu in NYC! | Foto: TYJA, KEVY, LIKE

Prve glasine o njihovoj vezi krenuli su kada je Taylor navijala za njega na utakmici njegovog Kanas City Chiefsa na stadionu Arrowhead u rujnu 2023. Međutim, u svom iskrenom intervjuu za Time, pjevačica je otkrila da su do tog trenutka već bili par.

- Dakle, zapravo smo imali dosta vremena samo za sebe, za koje nitko nije znao, na čemu sam zahvalna, jer smo se upoznali. Mislim da neki ljudi misle da je ta utakmica bila naš prvi spoj. No nismo toliko ludi - zaključila je Taylor.

Nakon što je posjetila još nekoliko utakmica sa svojim slavnim prijateljima, Taylor i Travis su sljedećeg mjeseca objavili vijest o svojoj vezi kada su fotografirani kako se drže za ruke u New Yorku, a sve ostalo je povijest ove moderne ljubavne bajke.