Kako su slavne dame preživjele razvod: Grande obrisala fotke, Jolie patila, Gisele našla novog

Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo ovom novom fazom naših života, poručili su Sofia Vergara (51) i Joe Manganiello (46) za Page Six.

Nakon što su objavili da se razvode nakon sedam godina braka, glumica se maksimalno prepustila uživanju. Na idiličnom talijanskom otoku Capriju proslavila je rođendan u društvu svojih prijatelja. Vergara je, čini se, shvatila da od tugovanja nema ništa, no ona je samo jedna od 'riba' u moru. S obzirom na to da se svatko različito nosi razvodom, u nastavku smo se odlučili prisjetiti kako su to činile ostale slavne dame.

Angelina osjećala 'duboku i istinsku tugu'

Glumački par Brad Pitt (59) i Angelina Jolie (48) započeli su vezu 2005., dok je on još bio u braku s Jennifer Aniston (54). Prvo dijete dobili su 2006., a vjenčali su se 2014. Razišli su se 2016. i razveli 2019., no još vode brakorazvodnu parnicu koja se već proglašava najdužom i najskupljom u Hollywoodu. Cijela priča oko razvoda utjecala je na glumičino psihičko i fizičko stanje. Kako je pisao Radar Online, Jolie je iz dana u dan postajala mršavija. Osjećala je 'duboku i istinsku tugu', ali to je ujedno bila prilika da sazna neke stvari o sebi.

- Bilo je zanimljivo ponovno se povezati s ovom poniznošću, pa čak i s tom beznačajnošću koju sam osjećala. Možda je to ono što znači biti ljudsko biće? Uza sve to, pretrpjela sam neke zdravstvene probleme. Sve se te stvari naseljavaju u tebi i podsjećaju te na to koliko si sretna što si živa - rekla je ranije Jolie za francuske medije.

Gisele se nakon pet mjeseci počela viđati s drugim

Gisele Bundchen (42) i Tom Brady (45) upoznali su se 2007. godine na spoju naslijepo. Vjenčali su se 26. veljače 2009. u Santa Monici u Kaliforniji. U prosincu iste godine dobili su sina Benjamina, a u prosincu 2012. godine kćer Vivian. Par je u braku bio 13 godina. Za rastavu se saznalo početkom listopada prošle godine, kada su izvori otkrili američkim tabloidima da su manekenka i sportaš angažirali odvjetnike. Do problema je navodno došlo jer se nakon svega 40 dana u 'mirovini' Tom vratio američkom nogometu. Ubrzo nakon što je sportaš objavio da se vraća američkom nogometu, objavljeno je da par više ne živi zajedno. Potom su se sredinom listopada oboje oglasili na društvenim mrežama.

Gisele, kao i Vergara, nije pretjerano žalovala. Pet mjeseci nakon službenog razvoda od sportaša, viđena je s milijarderom Jeffreyjem Sofferom, prijateljem bivšeg supruga i bivšim suprugom manekenke Elle Macpherson.

- Viđaju se već nekoliko mjeseci i tajno se sastaju otprilike jednom tjedno - rekao je izvor u ožujku za Daily Mail.

Longoriji se narušilo samopouzdanje

Glumica Eva Longoria (48) i košarkaš Tony Parker (41) bili su u braku od 2007. do 2011. godine. Njihov razlaz uzrokovale su njegove brojne prevare, a zadnja afera je dokrajčila ljubav među njima. Glumica je pronašla poruke koje je Tony slao Erin Barry, supruzi njegovog suigrača Brenta Barryja.

Kako su pisali američki mediji, Parker i Longoria družili su se sa supružnicima, a Parker očito nije mogao odoljeti Brentovoj ženi.

Glumica je prilikom rastave navela da su razlog nepomirljive razlike, no javnost je bila svjesna o čemu se radi. Eva je svojedobno rekla da joj je to narušilo samopouzdanje. Ipak, našla je sreću i blista sa suprugom Joséom Pepeom Bastonom, s kojim ima sina Santiaga.

Ariana izbrisala zajedničke fotografije

Pjevačica Ariana Grande (30) i agent za nekretnine Dalton Gomez zaručili su se krajem 2020. godine, a vjenčali u svibnju 2021. Svadba je bila mala i intimna, s manje od 20 ljudi. Da se razvode nakon dvije godine braka, potvrdio je izvor za TMZ.

- Zajednički su donijeli odluku o razvodu. Ostali su dobri prijatelji - rekao je.

Grande je glasine o razvodu pokrenula nakon što se ovog vikenda pojavila na Wimbledonu bez vjenčanog prstena. Također, na društvenim je mrežama izbrisala sve zajedničke fotografije s Daltonom.